Polizia locale, oltre 5mila controlli

Oltre cinquemila controlli e trecento turni serali e notturni. E’ stato un 2022 di ‘straordinari’ per la Polizia Locale di Maranello, che ha rafforzato in modo sensibile la propria attività di presidio del territorio, che si è concretizzata in 5109 controlli, equamente divisi tra i 2491 servizi per accertare le infrazioni al Codice della Strada e quelli (2618) attinenti alle soste vietate, ai falsi documenti, all’autotrasporto. Ma anche controlli commerciali specifici e nei luoghi di aggregazione, quelli per l’idoneità degli alloggi e presso fiere, mercati e cantieri oltre ai controlli ambientali, con particolare attenzione all’abbandono ‘selvaggio’ dei rifiuti, che ha visto le foto trappole collocate sul territorio incastrare 42 ‘furbetti’. Quanto alle sanzioni, sono 7920 quelle effettuate per infrazioni al Codice della Strada, cui si aggiungono i verbali per la mancanza di assicurazione o revisione (298), per le soste invalidi (81), le sanzioni amministrative (116) e una multa comminata al conduttore di un monopattino. Detto che il dato relativo alle multe cresce esponenzialmente rispetto al 2020 (5870) e al 2021 (6373), va registrato il calo degli incidenti rilevati sul territorio, appena 71 contro gli 87 del 2021. Per quanto riguarda invece l’attività amministrativa, sono state 822 le segnalazioni evase, 147 le ordinanze sulla viabilità, 130 le evasioni di richiesta di copie atti, 118 le denunce per le cessioni di fabbricati, 128 i rilasci di autorizzazioni per gli invalidi, 122 le pratiche relative a varchi e videosorveglianza, 36 quelle per i controlli della tutela animale. Si contano 19 informative di reato inviate all’Autorità Giudiziaria e 32 persone denunciate.

Significativo anche il dato relativo alle risposte fornite ai cittadini: nel 2022 sono state oltre 3600, segno di un costante dialogo tra la Polizia Locale e la comunità maranellese.