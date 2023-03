"Polizia locale ridotta all’osso: 26 agenti per 700 chilometri"

Gestione del Corpo unico di Polizia locale del Frignano alle prese con problemi da più fronti, ora anche interni. Ad esprimere "preoccupazione per le sorti della Polizia locale dell’Unione" è il sindacato Sulpl, che da anni si batte "affinché l’organico venga rimpinguato: infatti – spiega il segretario regionale Luca Falcitano – in un territorio di circa 700 km quadrati che comprende dieci comuni sono presenti solo 26 agenti, 3 ufficiali ed il comandante, anziché 38 addetti effettivi come previsto. Dall’estate 2022 la situazione generale è peggiorata e ogni festivo un agente, generalmente del presidio di Pavullo con auto personale, viene inviato nei vari territori comunali dell’alto Frignano. Da mesi il Sulpl ha chiesto un incontro con il sindaco di Pavullo che è il primo cittadino del comune capofila, ma senza esito. Inoltre – prosegue Falcitano – mancano ancora molte informazioni sul passaggio degli agenti dall’Unione dei comuni del Frignano ai comuni di Serramazzoni e Riolunato, che dal 1 aprile 2023 riacquisiscono le funzioni del servizio di polizia locale in proprio". Torna sul punto anche il sindaco di Serramazzoni Claudio Bartolacelli che – per altro – ha ufficializzato la corsa alle amministrative di maggio: "La nostra è stata una scelta maturata esclusivamente nel merito, e non sulla base di limosità politiche – rimarca Bartolacelli –. Noi non potevamo pagare il 28% del servizio (circa 270mila euro nel 2022) per vedere il presidio di Serra, negli anni, essere praticamente cancellato. Addirittura si era arrivati a mandare gli agenti da Serra o Pavullo all’arrivo delle piste con la propria auto". Al di là delle polemiche, ancora non è certo quanti vigili torneranno in capo a Serramazzoni. Si è infatti aperto un ‘contenzioso’ tra Unione e Comune: "Attualmente abbiamo 4 posti e non 5, come chiesto dall’Unione – insiste Bartolacelli –. Inoltre, l’Unione vorrebbe lasciarci le due auto di servizio peggiori: una con 270mila chilometri e l’altra già messa in rottamazione. E’ evidente che, se non si troverà un accordo, ci rimetteremo a quello che dirà il Collegio arbitrale. Ora torneremo ad avere i nostri vigili, poi in futuro vedremo se fare altre collaborazioni; si potrebbe pensare a una convenzione con Maranello per servizi specifici sull’Estense".

Riccardo Pugliese