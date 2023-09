Polizia Locale San Felice: Donato Caccavone al comando

La Polizia locale di Camposanto e San Felce ha un nuovo comandante. Nei giorni scorsi ha preso servizio, infatti, il dottor Donato Caccavone. Laureato in Scienze Giuridiche all’università di Modena e Reggio Emilia, Caccavone, 45 anni, è originario di Foggia e vive dal 2003 in Emilia-Romagna, dove ha maturato una ventennale esperienza in vari comandi di polizia locale, ricoprendo anche la carica di vicecomandante a Maranello. Ad accoglierlo nel momento della sua presa in servizio sono stati il comandante del corpo di Polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Euro Bellei e il vicesindaco di San Felice sul Panaro Bruno Fontana.

al. g.