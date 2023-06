Polizia locale, seicento domande per sette posti

Sono 600 le domande di adesione pervenute agli uffici dell’Unione Terre d’Argine, per entrare nell‘elenco di ’idonei’ a ricoprire il ruolo di agente della Polizia locale. Inizialmente, nell’ambito di questo elenco che verrà formato sulla base dell’esistenza dei requisiti richiesti, saranno assunti sette agenti per i quattro comuni dell’Unione. Obiettivo dell’amministrazione è quello di rafforzare il presidio costante e capillare del territorio anche attraverso il potenziamento del personale dedicato, che andrà ad operare nei comuni di Carpi, Campogalliano, Novi, Soliera. Le future assunzioni "garantiranno una maggiore presenza sul territorio, aumentando il numero e l’efficacia dei controlli e garantendo in questo modo una maggiore vicinanza ai cittadini in termini di sicurezza". "L’alta adesione – commenta Roberto Solomita, assessore con delega alla Sicurezza per l’Unione – è frutto sia della intensa campagna comunicativa per il reclutamento, sia della capacità dell’Unione di sfruttare le novità in termini normativi per le assunzioni di nuovo personale". L’Unione è, infatti, tra i primi enti a livello nazionale ad aver utilizzato la normativa per la selezione di nuovo personale prevista dalle riforme del PNRR, tappa fondamentale nello snellimento delle procedure di assunzione di dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni locali. L’Unione grazie all’applicazione di questa nuova norma ha assunto nell’ultimo anno ben 15 nuovi dipendenti, con un sistema veloce rispetto alle precedenti modalità.