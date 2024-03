Polizia locale sotto organico: "Previste nuove assunzioni"

Ancora non si intravede una soluzione per l’arrivo di nuovi agenti per il Corpo della Polizia Locale. Dopo più di un anno da quando era stato chiesto un rafforzamento della Polizia Locale, l’Unione Comuni del Sorbara risponde all’allarme lanciato dal SULPL - Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, che ha lamentato la carenza di almeno 20 agenti rispetto ai parametri definiti della legge regionale: 1 agente ogni 1.000 abitanti. "Siamo consapevoli del limite del nostro organico della Polizia Locale" scrivono le prime cittadine di Bastiglia, Francesca Silvestri, Bomporto, Tania Meschiari, Nonantola, Federica Nannetti, e Ravarino, Maurizia Rebecchi. "E come sta accadendo in molte realtà provinciali in carenza di organico – aggiungono – ringraziamo per l’impegno degli uomini e delle donne delle nostre forze di Polizia che, nonostante questo, hanno raggiunto gli obiettivi assegnati loro in termini di controllo del territorio, prevenzione, formazione, informazione della cittadinanza anche più giovane". Resta, tuttavia, ancora imprecisato quando si procederà al potenziamento dell’organico, oggi composto da sole 16 unità, compreso comandante e ufficiali. "Consapevoli di quanto rappresentato, coerentemente con le risorse di bilancio – scrivono le sindache –, che sono contenute, e con i limiti assunzionali, abbiamo previsto l’ampliamento di organico. Il concorso uscirà appena sarà approvato il nuovo regolamento che permetterà di avere un bando rispondente alla più recente normativa". Parole che non fanno arretrare il sindacato della Polizia Locale nella sua denuncia.

"Questa – commenta Elisa Fancinelli della segreteria provinciale del sindacato – è una risposta politica. Non hanno sconfessato quello che abbiamo detto, ma non possiamo essere soddisfatti. Non è stato fornito, infatti, alcun elemento oggettivo che ci dia informazioni rispetto alle tempistiche e a quanti agenti intendono assumere. Questo conferma che non hanno idea di quando si procederà, che non hanno programmato alcuna assunzione e che non hanno fretta. La risposta è obiettivamente insoddisfacente. Non so poi di che regolamento parlino, poiché si tratta solo di fare un bando".

