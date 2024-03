Polizia locale sotto organico: "Servizio difficile da garantire"

Corpo di Polizia Locale dei Comuni del Sorbara nel caos. Tra gli agenti cresce l’insoddisfazione e monta la protesta dovuta a turni di lavoro massacranti ed alla cronica inadeguatezza dell’organico, che pregiudicano lo svolgimento di quella attività di presidio del territorio chieste dalle popolazioni. A farsi portavoce dello scontento è il SULPL - Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale. Nel mese di febbraio, questa organizzazione ha inviato una richiesta ai quattro sindaci dell’Unione, Nonantola, Bastiglia, Bomporto e Ravarino per sollecitare l’adeguamento dell’organico. Secondo il sindacato risulta, infatti, una notevole discrepanza tra l’organico attualmente in servizio e quello previsto dalla specifica legge regionale (1 agente ogni 1.000 abitanti ndr), poiché rispetto alle 38 unità richieste per uniformarsi alla legge oggi sono solo 16 sedici gli operatori assunti, compreso il Comandante e tre ufficiali, un agente assente da mesi per un grave infortunio ed altri non impiegabili a tempo pieno nell’attività esterna. A sostegno della loro rivendicazione il SULPL ricorda che la popolazione presente in questi Comuni è di 4.323 abitanti a Bastiglia, 10.4221 a Bomporto, 16.312 a Nonantola e 6.459 a Ravarino, per un totale complessivo di 37.515 abitanti. Questo significa che mancano circa 20 agenti. Con gli agenti attualmente in forza si riesce a garantire comunque il servizio tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30, ma non sempre – però – la domenica, i festivi e dopo le 19.30. Purtroppo, in diverse giornate – fanno presente dal sindacato di Polizia Locale – a causa anche di ferie o malattie del personale, la Polizia Locale riesce a garantire la presenza di una sola pattuglia su tutto l’esteso territorio dei quattro comuni. Si sta assistendo ad una vera e propria silenziosa fuga: nel 2022 si sono licenziati tre agenti, andati a lavorare in altri Comuni, e altri due nel 2023, senza che fossero sostituiti. Il sindacato aveva già sollecitato ripetutamente la problematica agli amministratori dei quattro comuni e a febbraio dello scorso anno aveva inoltrato anche una missiva, alla quale non è stato dato alcun riscontro. Ora di fronte a questi ripetuti silenzi e all’aggravarsi della situazione, relativa al persistere della carenza di personale, il SULPL ha ritenuto doveroso informare i cittadini. "Non dipende certo dagli agenti – dice il SULP – ma dalle scelte degli amministratori".

Alberto Greco