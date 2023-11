Polizia locale, testimonianze in un video

Donne minacciate, picchiate, bastonate, offese e derise. Mai più. È la richiesta ferma che si alza dalle strade, nelle scuole e nelle università, accanto al luogo del ritrovamento dell’ennesimo corpo vittima di femminicidio. ’Mai più’ è l’avverbio scandito anche dalle agenti della polizia locale di Modena nel breve video diffuso sui canali social del corpo e dell’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre. Nel video le stesse operatrici leggono le parole di Chiara, Anna, Fatima, Silvia, Irina: donne che danno voce al grido di aiuto di migliaia di altre donne. "Lui è ossessivo, mi chiama ripetutamente… esasperata dalla situazione ho bloccato il suo numero, purtroppo non è servito; in questi quattro mesi ha continuato a seguirmi e 15 giorni fa si è addirittura introdotto nel condominio" (Chiara, 35 anni). "Ho paura che possa farmi del male, perché è ossessionato da me e dalla voglia di stare con me. Non so cosa fare, ho paura ad uscire da casa e sono terrorizzata" (Anna, 25 anni). "Mi ha dato degli schiaffi, sono caduta e mi ha dato dei calci, diceva che giocava con me come con un pallone da calcio" (Silvia 38 anni). "Mi dicono che mi manderebbero in Tunisia e mia mamma mi ha detto che mio padre sarebbe in grado di uccidermi… A loro non interessa che io vada a scuola" (Fatima, 17 anni). "A quel punto lui si è arrabbiato molto, ha preso la scopa e ha cominciato a darmi delle bastonate su tutto il copro… non si fermava e io piangevo. Ho gridato aiuto e lui ha preso il telefonino e ha cominciato a riprendermi, commentava ’guardate questa stupida ragazza: io l’ho portata in Italia e lei grida aiuto: che stupida, che idiota’" (Irina, 27 anni). Sono frasi vere, estratte da dichiarazioni di donne vittime di violenza che hanno denunciato il proprio aggressore alla polizia locale di Modena, sempre più spesso chiamata ad intervenire i casi simili, che in questi anni ha potuto aiutare diverse di donne grazie alla rete di supporto che collabora con il Comune. In caso di bisogno, i numeri utili a cui rivolgersi sono: 112 numero unico d’emergenza 112; polizia locale di Modena 05920314, Emergenza sanitaria 118, numero antiviolenza e stalking 1522.