"Polizia locale, troppa burocrazia e scarsa presenza sul territorio"

Vignola Cambia, lista nell’attuale maggioranza che vede alla sua presidenza l’ex sindaco e assessore Mauro Smeraldi (nella foto), entra nel clima pre-elettorale di Vignola (nel 2026 si voterà per le comunali) e comincia ad avanzare pubblicamente alcune critiche e idee programmatiche.

Sulla polizia locale rileva: "La gestione del corpo, troppo burocratica, non ci sembra adeguata alle esigenze espresse dai cittadini, che richiedono una maggiore presenza degli agenti sul territorio (anche a piedi). Il ritardo nell’apertura del presidio di polizia in centro storico (superiore all’anno) non è di buon auspicio. È necessario utilizzare il presidio a pieno regime".

Sul progetto "Città 30": "L’entrata in funzione del nuovo assetto di viabilità, con l’apposizione del limite dei 30 km orari in molte vie, ritarda in modo preoccupante. Ad oltre un anno di distanza dalla conclusione del percorso di sperimentazione, con lo svolgimento di un convegno celebrativo nel febbraio 2024, è necessario dare immediata esecuzione al progetto".

Ambiente: "Le condizioni di pulizia della nostra città non sono accettabili. Va sicuramente modificato il contratto con Hera, ente gestore, ma vanno anche perseguiti con maggiore decisione i comportamenti scorretti dei cittadini. Da rivedere anche la frequenza dei ritiri di plastica e carta".

Marciapiedi: "Alcuni sono assolutamente impercorribili o pericolosi. Vanno rapidamente ripristinati, soprattutto per il corretto utilizzo di una città, che vuole essere esempio di mobilità dolce e sostenibile".

Nuova Coop: "A sette mesi dall’ultimo incontro della conferenza dei servizi nulla si muove. A quattro anni dall’inizio del procedimento non se ne vede la fine".

Piano urbanistico generale: "Del nuovo strumento urbanistico (molto importante per imprese e cittadini) si è persa ogni traccia. Non è possibile che, arrivati a questo punto, superando tutti i termini previsti dalla legislazione regionale, non ci sia uno straccio di Piano pronto a quasi pronto, che possa essere presentato ai cittadini".

Via Matteotti: "Sono quattro anni che deve essere istituito un senso unico su Via Matteotti".

m. ped.