Polizia locale, un agente in più

Nuovo ingresso nella Polizia Locale di Mirandola. Dall’11 aprile è entrata ufficialmente in servizio l’agente Margherita Di Ruocco; nata nel 1993 a Castellamare di Stabia, ha conseguito la laurea all’Università ’Federico II’ di Napoli nel 2016 per poi specializzarsi – attraverso un Master – nella gestione per la qualità e la sicurezza alimentare.

"Il corpo cittadino – spiega il Comune – raggiunge, con quest’ultimo innesto, la soglia di 20 operatori in servizio. Rimane l’obiettivo dell’Amministrazione di raggiungere, entro la fine dell’anno ’quota 23’".