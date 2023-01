Polizia locale, un freno a chi corre troppo

In occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, ieri la Polizia Locale dell’Unione Area Nord, ha presentato i risultati dell’attività svolta nel 2022. La mattinata era iniziata con la deposizione di una corona al monumento dei caduti, seguita dalla Messa. I controlli e la sicurezza sulle strade sono le attività che hanno impegnato di più gli agenti. L’anno scorso, sono stati controllati più di 45mila veicoli, dei quali oltre due terzi con targasystem. Le violazioni al codice della strada sono state 5518. I casi di superamento dei limiti di velocità sono stati 2666, il passaggio con il semaforo rosso 258. I conducenti fermati perché alla guida senza patente sono stati 18, i documenti di guida ritirati 83. Molti i veicoli risultati non in regola: 109 sottoposti a fermo o sequestro, 85 quelli non assicurati e 515 non revisionati. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 193, dei quali 6 con esito mortale.

Le attività della Polizia Locale hanno riguardato anche la tutela del lavoro e il commercio. I controlli per verifica della normativa Covid 19 sono stati 488 (fino al 31 marzo), 1368 le persone controllate e 13 le sanzioni rilevate. I controlli sulle attività commerciali sono state 433, le violazioni contestate 4, mentre le verifiche sulla regolarità del lavoro sono state 131. Infine, la tutela dell’ambiente e del cittadino. Le verifiche sull’attività edilizia sono state 46, con 17 abusi riscontrati. Gli interventi di tutela ammontano a 333, con 48 violazioni riscontrate. Rilevanti anche i controlli svolti nei centri abitati e nei parchi pubblici. Dati importanti anche per l’attività di formazione nelle scuole e la tutela dei cittadini. Poi, la premiazione degli agenti che si sono particolarmente distinti e gli interventi della autorità. Il Presidente dell’Ucman, il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, ha ringraziato gli agenti per il lavoro svolto, sottolineando la loro importanza sul territorio. "Dopo l’uscita di Mirandola – ha ricordato Calciolari – si è dovuto lavorare sulla riorganizzazione e coordinamento. Con impegno e tenacia sono stati raggiunti traguardi per nulla scontati, garantendo un servizio essenziale per il territorio e costituendo un punto di contatto tra le istituzioni e i cittadini. L’obiettivo è creare un corpo di Polizia Locale sempre più efficiente e capace di affrontare nuove sfide. Grazie per tutto ciò che fate".

Angiolina Gozzi