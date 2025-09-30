Polizia locale unificata, escono altri due Comuni

Dopo Serramazzoni e Riolunato due anni fa, in questi giorni anche Montecreto e Fiumalbo stanno recedendo dalla Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia amministrativa locale e di Polizia municipale, tramite il Corpo unico intercomunale del Frignano. Venerdì scorso l’argomento è stato approvato dal Consiglio Comunale di Montecreto, oggi (martedì) alle ore 18.45 è all’Ordine del Giorno della seduta Consiliare del comune di Fiumalbo. "Il nostro recesso - spiega Giuseppe Ballotti, sindaco di Montecreto - è basato solo su dati oggettivi, in base al rapporto costi/benefici. Non vi è alcun risvolto polemico verso alcuno e riconosciamo l’apprezzata professionalità degli agenti: è solo una questione di costi troppo alti in relazione ai servizi che otteniamo". Come per Fiumalbo, il recesso entro la fine del mese di settembre comporterà la cessazione della convenzione dal 1° gennaio 2026. A tale data dei dieci comuni del Frignano resteranno solo in sei a mantenere attiva la vigente convenzione con l’Unione dei Comuni: i comuni di Fanano, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago e Sestola, che nel 2023 hanno rinnovato la ‘Gestione in forma associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e di polizia municipale tramite il corpo unico intercomunale del Frignano’. I comuni di Serramazzoni e di Riolunato non avevano rinnovato la convenzione a partire dalla data del 1° aprile 2023 (rispettivamente con 4 agenti ed 1 agente), motivando costi sproporzionati rispetto ai benefici conseguiti, Riolunato in particolare citò scarsi servizi presso gli impianti di risalita.

Nel 2024 il sindacato Sulpl segnalò una carenza organico negli otto comuni rimanenti "che contano complessivamente 32.000 abitanti circa. Dispone infatti di 27 agenti rispetto ai 29 previsti a tempo indeterminato". Numeri ora da rivedere dopo nuove assunzioni e dopo le uscite di Montecreto e Fiumalbo. Vi è comunque un possibile spiraglio. A questo punto infatti non è escluso che in questi tre mesi l’Unione dei comuni incontri tutti gli enti per provare a rivedere la convenzione per tornare a riunire i dieci comuni. Già nel band di selezione 2025 per nuovi agenti si stabiliva il valore della gestione in forma associata del servizio di polizia amministrativa locale e municipale tramite il Corpo unico intercomunale del Frignano: "è un modello di collaborazione tra più comuni per ottimizzare l’impiego di risorse, uniformare le metodologie d’intervento e garantire un servizio più efficiente e coordinato di polizia locale sul territorio. Questo tipo di gestione permette di superare i limiti della singola realtà comunale, ottenendo un servizio di controllo del territorio più efficace".

g.p.