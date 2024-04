Va sul cornicione al terzo piano e salva un giovane che voleva buttarsi

Modena, 19 ottobre 2015 -

E’ salito su un cornicione largo 15 centimetri, al terzo piano, per tendere la mano a un giovane di 19 anni che voleva farla finita, riuscendo a salvarlo.

Protagonista di questo gesto eroico è Federico Francione, 33 anni agente della Volante in servizio da dieci anni. Quando, assiema alla poliziotta Elisabetta Bartoloni, nel primo pomeriggio di ieri è giunto nel condominio dove abitava il giovane, l’agente non ha esitato e si è avvicinato al 19enne che voleva buttarsi nel vuoto dopo essere uscito dalla finestra del bagno.

Ci sono voluti circa 40 lunghissimi minuti per riportare al sicuro il giovane.

«Mi sono dimenticato in quei momenti di soffrire di vertigine – ha detto oggi Francione commentando il salvataggio di ieri –. Certe volte noi poliziotti possiamo essere presi da un senso di impotenza in certe situazioni, ieri non è stato così». Alla trattativa ha preso parte, a distanza, anche la giovane collega che con lui formava la pattuglia.