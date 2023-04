"Polizia, organico all’osso Sicurezza sottovalutata"

"Carpi grande più di Mantova ma con un Commissariato da serie C"; "A Carpi cresce tutto, tranne la Polizia": dura la presa di posizione del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) in merito ai temi del Commissariato e della sicurezza. "Da anni – afferma il Siulp – segnaliamo il problema dell’organico del Commissariato di Carpi, che si riflette sulla sicurezza dei nostri colleghi e dei carpigiani. In un comune di quasi 74mila abitanti, il problema sicurezza è stato sempre poco affrontato da parte delle istituzioni, delle amministrazioni e degli enti; in alcuni casi vi è stato un silenzio quasi tombale. Si tratta del primo Commissariato della provincia di Modena: peraltro, rispetto alle vetuste piante organiche degli anni Novanta, Carpi è l’ufficio che in percentuale ha la carenza organica più grave di tutta la provincia". "Il Commissariato di Carpi per il 2022 ha garantito 80 servizi di Ordine Pubblico (di media uno ogni 5 giorni) e ha effettuato forse il record di arresti e denunce a piede libero: oltre 30 gli arresti e quasi 270 i denunciati e sono in aumento alcuni reati gravi, come la rapina e i reati contro la persona. È bene ancora ricordare che a Carpi sono presenti ben sette moschee tutte con scuole coraniche, che rendono questa città uno dei più importanti centri religiosi italiani. In sostanza, che si parli di polizia giudiziaria, amministrativa o di controllo del territorio, gli indicatori puntano tutti verso l’alto, tranne appunto il numero degli operatori in servizio che è assolutamente inadeguato rispetto alla realtà. Alcuni colleghi rinunciano a turni di riposo o fanno straordinari per coprire i turni di servizio". Il sindaco Alberto Bellelli esprime solidarietà al Siulp: "La situazione richiede un intervento da parte del Governo. Da tempo chiediamo al Ministero degli Interni di riconoscere al Commissariato di Carpi un livello superiore, che consentirebbe di avere più risorse umane e strumentali per contrastare i fenomeni di criminalità e illegalità. Abbiamo sollecitato più volte il ministro Piantedosi a rispondere alla nostra richiesta, ma finora non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Per questo motivo, chiedo a tutte le forze politiche locali, anche a quelle di opposizione, di fare fronte comune e di sostenere la proposta di potenziamento del commissariato di Carpi".

Anche Andrea De Maria, deputato Pd, ha sollecitato in Aula l’impegno del Governo a rafforzare il Commissariato di Polizia di Carpi.

Maria Silvia Cabri