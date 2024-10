Polizia, promosso il dirigente Morra

Promosso alla qualifica di Primo Dirigente, il dottor Michele Morra ha assunto ieri la direzione della Divisione Polizia Ammnistrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Modena. Dirigente di comprovata esperienza, ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto nella sede di Modena dal 2018 al settembre 2024, maturando anni di conoscenza e pratica diretta in materia di ordine pubblico.

Morra vanta un curriculum nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza di tutto rispetto.

Entrato in Polizia nel 1994, dopo aver frequentato il 37° Corso per Allievi Agenti Ausiliari a Milano, viene assegnato alla Questura di Genova poi di Napoli. Nel frattempo, si laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Salerno. Promosso alle qualifiche prima di sovrintendente poi di ispettore, nel 2005 vince il concorso per Commissari della Polizia di Stato e, dopo aver frequentato il 96° Corso biennale di formazione presso la scuola Superiore di Polizia a Roma e conseguito il Master in Scienze della Sicurezza all’Università ’Sapienza’, viene assegnato alla Questura di Modena, dove dirige dal 2008 al 2012 l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Fino al 2015 è Dirigente del Commissariato di P.S. di Sassuolo per poi assumere la direzione del Commissariato di P.S. di Fabriano e successivamente di Jesi. Dopo una esperienza presso la Squadra Mobile di Ancona, torna a Modena nel 2018 con l’incarico di Capo di Gabinetto. Dal Questore le congratulazioni per la promozione.