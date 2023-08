"Polizia rapida ed efficiente Ma la situazione è al limite"

"Le volanti sono intervenute dopo pochissimo dall’accaduto, così come la polizia scientifica e la mobile: come pensavamo e come già avvenuto tante altre volte, nel giro di poche ore la polizia è stata in grado di individuare i presunti autori, assicurandoli alla giustizia. Ma questo sta diventando pericolosamente insufficiente sia perché l’aumento delle violenze, compresi gli omicidi, rischia di creare una sorta di assuefazione nella collettività, ma anche per la sempre più manifesta inefficacia delle norme penali". E’ lo sfogo del segretario generale provinciale Siulp Roberto Butelli a seguito dell’ennesimo efferato delitto che si consuma in città. "L’efficienza delle forze di polizia non basta più a colmare il divario che vede una società sempre più violenta, contrapposta ad un impianto normativo vecchio che fa della lentezza dei procedimenti e della mancata deterrenza delle pene i propri capisaldi", sottolinea. Felice Romano, segretario generale del Siulp esprime grande plauso per la professionalità e la rapidità dimostrata dagli agenti. "Il modello e l’impegno dei poliziotti modenesi sono sempre stati un esempio e la rapidità con cui hanno condotto anche questa indagine ne sono la riprova – afferma – Ma questo non basta: occorre, ed è ciò che il Siulp rivendica da tempo, un intervento che consenta di rivedere le procedure concorsuali e di salvaguardare le professionalità presenti nelle qualifiche degli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono quelle che consentono di dare risposte positive e rapide nelle indagini". Intanto il sindaco Muzzarelli si congratula con le forze dell’ordine: "La rapidità delle indagini è una prima risposta, molto efficace, alle richieste della città. Dalle prove raccolte a carico dei due nigeriani fermati – aggiunge il sindaco – pare essere confermata la pista che riconduce l’omicidio al mondo del traffico e dello spaccio di droga. Si tratta di una piaga della nostra città dove, purtroppo, l’alto consumo di stupefacenti determina una situazione favorevole per questo tipo di criminalità". Muzzarelli, quindi, ribadisce la richiesta al Governo di un aumento degli organici delle forze dell’ordine e il riconoscimento della fascia A per la questura. Ad intervenire anche il Pd modenese: "Noi sosteniamo pienamente i sindaci nel denunciare l’assenza di risposte da parte del Governo, a fronte della scelta unilaterale di Piantedosi di modificare i criteri di distribuzione. E’ un ulteriore passo indietro nella gestione di un problema già molto complesso", affermano Federica Venturelli e Antonio Carpentieri.