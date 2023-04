Polizia Stradale di Modena, un’aula intitolata all’agente Gaetano Girone

Modena, 18 aprile 2023 – Aveva dedicato la sua vita alla divisa. E' morto a 47 anni mentre prestava servizio di scorta di un mezzo pesante in autostrada. Ieri mattina, presso la stazione di polizia stradale di via Giardini a Modena, alla presenza delle autorità, tra cui il questore Silvia Burdese, è stata intitolata un'aula didattica all'agente di pubblica sicurezza Gaetano Girone, vittima del dovere, deceduto a Modena nel 1968. A tagliare il nastro è stata la vedova Beatrice, visibilmente commossa insieme ai figli Pierpaolo e Fabrizio.

“Sicuramente per noi è una grande emozione: a tanti anni dalla sua morte il capo della polizia ha ritenuto di intitolare questa aula didattica alla sua memoria. Per mia madre è stato il più bel regalo che potesse ricevere, anche perché tra poco compie 90 anni – ha spiegato Pierpaolo Girone, poliziotto in quiescienza – siamo grati di questo riconoscimento”.

Fabrizio Girone, anche lui in polizia, ha sottolineato come il fatto che sia stata intitolata l'aula al padre li leghi ancora di più al comando della polizia stradale di Modena. “Non ci ha mai abbandonato, è sempre stata una famiglia”, ha affermato. I fratelli Girone hanno spiegato come fin da bambini fossero fieri di girare per le stanze della caserma della polizia stradale. “La sezione ha fatto sì che ci sentissimo sempre parte integrante di questa famiglia chiamata polizia”, hanno detto commossi.

Ieri ha preso la parola anche il comandante Enrico Tassi. "Gaetano era entrato nelle guardie di pubblica sicurezza dopo la guerra. Il lavoro era reso ancora più difficile nel dopoguerra dal punto di vista sociale ed economico: il nostro era ed è un lavoro difficile. La strada è pericolosa e i colleghi sono esposti sempre a pericoli e rischi – ha affermato Tassi - All'epoca le strade erano strette, non c'erano protezioni e guard rail. Gaetano faceva servizio spesso sulle strade bianche innevate, in sella alla sua moto. Quel giorno, nel 1968, mentre scortava un veicolo pesante insieme ai colleghi, in auto, procedendo a bassissima velocità, con la nebbia in autostrada l'auto di servizio si scontrò con un altro mezzo pesante. Gaetano morì qualche giorno dopo in ospedale. Ha dato tutto alla polizia e noi vogliamo dedicargli quest'aula didattica, dove il personale si ritrova”. Nell'aula sono state appese anche diverse fotografie che ritraggono Girone in servizio.