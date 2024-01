Polizia Stradale, il bilancio. Sono in aumento incidenti e ubriachi tra i neopatentati

I numeri degli incidenti stradali continuano a preoccupare nel nostro territorio: il trend è in lieve aumento e le vittime sulla strada nel 2023 sono state 41 rispetto alle 37 dell’anno precedente. Inoltre si registra un aumento dell’abuso di alcol tra i neopatentati. Sono questi i dati che emergono dal bilancio dell’attività svolta nell’anno che si è appena concluso dalla Polizia Stradale. "Un dato, quello dei decessi sulla strada che ci rende tristi e ci spinge a fare sempre qualcosa in più – ha spiegato il comandante della Polizia Stradale, Enrico Tassi – noi cerchiamo di analizzare questi dati per cercare di capire dove possiamo intervenire e cosa possiamo fare. L’attività si poggia su due grandi pilastri: prevenzione e repressione – spiega il comandante –. Incontriamo spesso gli studenti delle scuole con tanti progetti e lo scorso anno abbiamo incrementato il numero delle pattuglie e dei verbali a contrasto dei comportamenti più pericolosi: mi riferisco in particolare alla velocità, alla guida in stato d’ebbrezza o fenomeni di distrazione come i cellulari ma anche inutilizzo delle cinture". Per quanto riguarda appunto l’abuso di alcolici da parte di giovanissimi conducenti, Tassi sottolinea: "Riscontriamo che i giovani, soprattutto in certe fasce orarie tendono a porsi alla guida in stato d’alterazione. In un anno abbiamo ritirato circa cento patenti". Tassi ha spiegato poi come anche la qualità delle strade sia perennemente monitorata: "Credo però siano i comportamenti la maggior parte delle cause di incidentalità, pur segnalando prontamente agli enti competenti le criticità delle strade: vediamo situazioni migliorabili ma non aberranti. Ripeto: incidono i comportamenti sugli incidenti con lesività, ovvero in cui si registrano morti o feriti e la maggior parte di questi incidenti avviene in ambito urbano. Significa che ci sono mancate precedenze, disattenzioni: la maggior parte delle vittime sono ciclisti, pedoni e motociclisti e questo ci induce a riflettere sui comportamenti poiché ci accorgiamo che le disattenzioni da parte dei conducenti sono tante. Vediamo anche monopattini che sfrecciano sulle ciclabili". Per quanto riguarda le operazioni contro il traffico di stupefacenti, nel 2023 la Polizia Stradale ha sequestrato ben 167 chili di droga. "Soprattutto in ambito autostradale la sottosezione di Modena Nord non è nuova a queste importanti attività: 167 chili di droga sono tanti per una Polizia Stradale e il risultato è il frutto dell’abilità degli operatori in grado di individuare comportamenti anomali nei conducenti. Ci sono poi tanti arresti, e altri interventi di polizia giudiziaria per contraffazione di documenti o sostituzione di persona agli esami per la patente".

Valentina Reggiani