Polizia stradale, in un anno scoperte 20mila infrazioni

Nove morti sulle strade e 765 incidenti. Tantissime sanzioni per il superamento dei limiti di velocità ma anche per l’utilizzo del telefonino alla guida. Sono stati soprattutto i conducenti di mezzi pesanti ad essere stati colti in flagranza con il cellulare in mano, nonostate si trovassero al volante di veicoli imponenti. E’ questo il bilancio 2022 delle attività svolte dalla polizia stradale di Modena in tema di sicurezza. Un anno che ha registrato inevitabilmente un aumento dell’incidentalità, dopo la fine della fase emergenziale della pandemia da Covid 19 che aveva ‘paralizzato’ in alcuni momenti la circolazione. Nella nostra provincia gli agenti hanno appunto rilevato 765 incidenti stradali, di cui 9 con esito mortale e 189 con feriti. 567 quelli con soli danni a cose. L’anno precedente la riduzione del traffico dovuta alla pandemia aveva portato ad un bilancio di 644 incidenti totali, con 173 incidenti con feriti, 10 mortali e 461 con soli danni a cose. Il nuovo anno si è aperto però già con numerose vittime della strada: due soltanto nella giornata di venerdì ed una la settimana scorsa, quando ha perso la vita il 19enne Jordan De Barre. L’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato è stato come sempre improntato ad ottenere i massimi risultati sia sul fronte della sicurezza stradale che su quello dei controlli. Su 20.965 infrazioni 920 hanno riguardato il mancato uso delle cinture di sicurezza; 2400 infrazioni il superamento dei limiti di velocità, causa o concausa di moltissimi incidenti; 1100 l’uso del cellulare durante la guida. Ben 348 sono state elevate ad autisti professionali, ovvero coloro che dovrebbero prestare ancor più attenzione ponendosi al volante di mezzi pesanti. 133 poi gli automobilisti sorpresi ubriachi al volante, sei quelli risultati positivi all’assunzione di droghe. 203 le infrazioni contestate per circolazione senza copertura assicurativa. Complessivamente sono state ritirate 325 patenti, 488 carte di circolazione e decurtati 25.186 punti. 1045 le infrazioni contestate poi ai camionisti per il mancato rispetto dei tempi di guida e dei prescritti tempi di riposo, 528 infrazioni legate al mancato inserimento della scheda di registrazione delle attività dei conducenti o all’alterazione degli apparecchi. Importante poi il contrasto della polstrada allo spaccio di stupefacenti, con il sequestro di ben 18,500 chili di droga: 1,150 di hashish, 12,350 di cocaina e 5 di ecstasy. Tredici le persone arrestate, 198 quelle denunciate con 142 veicoli sottoposti a sequestro. Gli agenti della stradale hanno anche sgominato una organizzazione criminale che, dietro compenso, procurava agli acquirenti stranieri patenti di guida. I malviventi, infatti, si sostituivano ai candidati o suggerivano le risposte.

Valentina Reggiani