Polizia stradale, intitolata un’aula alla memoria dell’agente Girone

Aveva dedicato la vita alla divisa. E’ morto a 47 anni mentre prestava servizio di scorta di un mezzo pesante in autostrada. Ieri mattina, presso la stazione di polizia stradale di via Giardini, alla presenza delle autorità, tra cui il questore Silvia Burdese è stata intitolata un’aula didattica all’agente di pubblica sicurezza Gaetano Girone, vittima del dovere, deceduto a Modena nel 1968. A tagliare il nastro è stata la vedova Beatrice, visibilmente commossa insieme ai figli Pierpaolo e Fabrizio, a loro volta poliziotti. "Sicuramente per noi è una grande emozione: a tanti anni dalla sua morte il capo della polizia ha ritenuto di intitolare questa aula didattica alla sua memoria. Per mia madre è stato il più bel regalo che potesse ricevere", hanno detto i figli.