Poliziotti senza alloggi "Confcommercio in campo per risolvere il problema"

di Valentina Reggiani

Sempre più poliziotti in fuga da Modena in cerca di mete meno ‘salate’. I prezzi degli affitti - infatti - sono da tempo alle stelle e considerati gli stipendi bassi e i canoni di locazione elevati, i nuovi agenti faticano moltissimo a reperire una sistemazione abitativa adeguata. La denuncia è partita dal Siulp e al grido d’allarme ha subito risposto Confcommercio Modena, che si è attivata per mettere in campo, già nelle prossime settimane, un lavoro condiviso con lo stesso sindacato. La volontà dell’associazione è quella di dare rapidamente risposta all’emergenza abitativa degli agenti della Polizia di Stato. "Sono risorse preziosissime, che il nostro territorio non può permettersi di far fuggire, dopo che finalmente sono arrivati i rinforzi promessi da anni", afferma Alberto Crepaldi, segretario regionale – Per Confcommercio i temi della sicurezza e della legalità sono da sempre di assoluta importanza, perchè strettamente connessi alla possibilità di fare impresa, che la nostra Costituzione tutela: a maggior ragione ora che Modena sta vivendo una recrudescenza della criminalità non possiamo dunque non farci carico della richiesta del sindacato dei lavoratori di Polizia". Confcommercio ha sottolineato che in questi giorni si attiverà con le tante agenzie immobiliari associate e con tutti i proprietari immobiliari per i quali ha fatto pratiche di gestione dei contratti di affitto, per costruire idonei percorsi utili a garantire alloggi adeguati ed a prezzi accessibili agli agenti.

"Al lavoro di squadra messo in campo dai sindacati di Polizia, dalle Istituzioni locali, dai parlamentari modenesi e dalle associazioni di categoria, è in dirittura di arrivo il decreto che sancirà l’elevazione di fascia della Questura e l’anno scorso sono arrivati sul territorio quasi 60 nuovi agenti e altri ne arriveranno - conclude l’associazione - ognuno deve fare la propria parte perché questi risultati e questo importante patrimonio di uomini e donne dedicate alla salvaguardia della nostra sicurezza, non venga disperso". Confcommercio sottolinea anche che il problema riguarda i cittadini in generale, non solo gli agenti ma anche che il diritto dei poliziotti risulta prioritario, dal momento che grazie ai poliziotti viene garantito ad imprese e famiglie il fondamentale diritto alla sicurezza. Infine l’associazione si appella ai parlamentari modenesi affinché considerino l’opportunità di mettere in campo una proposta di legge tesa ad azzerare od a ridurre sensibilmente l’Imu sugli immobili locati alle donne ed agli uomini delle Forze dell’Ordine. "In questo modo si metterebbero in condizione i Comuni di poter fare la propria parte, a vantaggio del mantenimento delle condizioni di legalità dei propri territori: una misura di questo tipo, dall’impatto irrisorio sulle finanze pubbliche, siamo certi risolverebbe l’urgente problema-casa sollevato dal Siulp".

Sul caso Stefania Ascari del M5s ha annunciato un’interrogazione al ministero.