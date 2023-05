Polizza Rca, quanto ci costi In sei mesi il premio cresce del 16%

In sei mesi i premi assicurativi sono aumentati un po’ in tutta la provincia, con una media del +16,35%. Lo dice la rilevazione dell’osservatorio di Facile.it, che espone in modo trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, per permettere a tutti gli italiani di comprendere le attuali tendenze del mercato. Le analisi sono state effettuate su un campione di preventivi (senza garanzie accessorie) calcolati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Modena nel mese di aprile.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di aprile 2023 il premio medio Rc auto calcolato in provincia di Modena è stato di 450,04 euro. La variazione rispetto a 6 mesi fa (386,79 euro) è del +16,35%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (384,74 euro) la tariffa media fa segnare un +16,97%.

Tra i Comuni in cui, in un anno, l’assicurazione è aumentata di più ci sono Fanano (+63%), seguito da Prignano (+53%), Mirandola (+48%), Novi (+45%), Soliera (+38%), Finale (+36%), Sassuolo (+35%), Carpi, Zocca e Lama Mocogno (+30%). A Bastiglia, Pavullo e Marano invece si registrano i cali più significativi, ma comunque sotto la doppia cifra.

Il premio più basso calcolato a Modena nell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Modena, è di soli 138,67 euro. A pagare così poco una donna di 53 anni, ovviamente in prima classe di merito, che guida una Mitsubishi Pajero vecchio modello.

Fra le garanzie accessorie, la più scelta nel mese di aprile è stata l’assistenza stradale, richiesta dal 37,37% degli utenti che hanno aggiunto all’Rc auto anche questa copertura accessoria malgrado l’aggiunta di una o più garanzie accessorie faccia crescere il prezzo della polizza. Evidentemente i modenesi pensano che pagare un pochino di più sia estremamente utile in quanto evita eventuali esborsi molto più fastidiosi dovuti al verificarsi di eventi non coperti dalla normale Rc auto.

La maggior parte degli automobilisti modenesi è nella prima fascia di merito (62%), il 10% è invece oltre la 14esima.

Secondo le analisi dell’Osservatorio, le automobili in provincia di Modena hanno un’anzianità media di 9,92 anni (la media regionale è 8,65 anni, quella nazionale di 9,03). Le auto più datate circolano in Appennino.

Il valore medio delle auto in circolazione nella provincia della ’terra di motori’ è di 14.131. i macchinoni più costosi, secondo la ricerca, sarebbero a Serramazzoni, con una spesa media di 25mila euro, seguita da Concordia, Fiorano e Nonantola. A Modena città, che qui si piazza a metà classifica, il valore medio di un’auto è di 14.730 euro. Il valore dell’auto, così come la sua anzianità, è uno dei dati che influiscono in modo sensibile sul costo finale dell’assicurazione. Per concludere, l’osservatorio fornisce anche la classifica delle marche e dei modelli di auto più diffusi in provincia di Modena nell’ultimo mese: spopolano le utilitarie con la Fiat Panda nei suoi vari modelli che non teme rivali.

La percentuale delle auto non assicurate nella provincia di Modena risultava essere nel 2017 del 16.90% su un totale di 536.502 veicoli (considerando anche quelli fermi). Ma la situazione ora - secondo il trend segnalato dalle forze dell’ordine - sarebbe notevolmente peggiorata.