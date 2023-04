"Pollaio abusivo, rischio aviaria"

Torna d’attualità la questione del pollaio abusivo nel parco di Villa Boschetti, a San Cesario. A sollevarla è stato nuovamente il consigliere di opposizione del gruppo Rinascita Locale Mirco Zanoli, che denuncia: "Ieri mattina sono andato a fare un sopralluogo sul posto e la situazione non è affatto cambiata da gennaio, quando denunciamno il problema. Anzi, la natura ha fatto il suo corso e, in questi giorni, sono nati anche diversi pulcini. Al di là di una questione di decoro - continua il consigliere - ce ne è anche una di potenziale pericolo sanitario. Il cibo abbandonato all’aperto per alimentare i polli potrebbe infatti innescare, potenzialmente, un focolaio di influenza aviaria. Nonostante le rassicurazioni che erano state date nei mesi scorsi per risolvere la questione - conclude Zanoli - l’amministrazione non ha fatto ancora nulla e il risultato è sotto gli occhi di tutti". Sempre nella giornata di ieri, il consigliere Zanoli ha provveduto a inoltrare un’informativa scritta al comando della polizia locale, in cui riporta tra l’altro: "...ho anche potuto constatare come le prescrizioni del responsabile di Ausl veterinaria, ovvero: ‘Inoltre, per il rispetto delle misure di biosicurezza per influenza aviaria, è necessario porre cibo e acqua in un luogo coperto e non accessibile agli animali selvatici’, pare non vengano fatte rispettare". Da parte sua, il sindaco Zuffi ha rilevato: "Confermo che i tecnici comunali sono informati e al lavoro per risolvere la situazione".

m. ped.