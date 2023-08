Pollice verso dei Verdi: "Il sondaggio? Occasione persa"

"L’indagine di Federconsumatori, un’occasione sprecata". Boccia la bocciatura Paolo Silingardi (nella foto), portavoce di Europa verde, dopo aver letto il sondaggio del’associazione. "È una summa degli errori da non fare quando si vuole compiere un’indagine di soddisfazione degli utenti", è la sentenza. In primo luogo, "è stata realizzata nel pieno della trasformazione, quando tutti sanno che servono almeno 6 mesi di assestamento del servizio a regime su tutto il Comune; è svolta su un gruppo interno chiuso e non rappresentativo; è stata allargata tramite social coinvolgendo nel momento di maggior polemica un target notoriamente critico".

A tutti gli effetti, prosegue Silingardi, "essendo costata tempo, in primo luogo ai cittadini che hanno risposto, e fatica, a chi ci ha lavorato, è una vera e propria occasione sprecata". I Verdi mettono in discussione anche la validità del modello Ferrara: "Ferrara raggiunge l’87% di raccolta differenziata, ma mantiene una produzione procapite altissima, 613 chili per abitante, come Modena con cassonetti stradali. Come mai? Banalmente perché nei cassonetti aperti che tanto piacciono a Federconsumatori va a finire di tutto".

Ci sono dei problemi nel modello di Modena? Certo, ammette Silingardi, "ci sono e vanno superati, ma non con il ritorno a soluzioni inefficaci". Bisogna mirare "ai migliori sistemi in essere: Treviso, Carpi, Forlì, Parma, sono porta a porta integrali, con la possibilità di applicare una tariffa puntuale. In queste realtà si supera l’80% di raccolta differenziata, si assiste ad un radicale calo dei rifiuti prodotti, si ottiene un’ottima raccolta differenziata con pochissimi scarti e si può applicare la tariffa puntuale facendo si che chi produce più rifiuti paghi di più".

La proposta di Europa verde è di "arrivare, come in centro storico, al porta a porta integrale, eliminare i cassonetti dalle strade, dotando i condomini di contenitori dedicati, applicare la tariffa puntuale, per pagare non in base ai metri quadri della propria abitazione, ma ai rifiuti realmente prodotti. Solo così potremo arrivare alla chiusura definitiva dell’inceneritore di Modena".

Il tema ha scatenato comunque altre reazioni. Per Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia, " i modenesi chiedono da troppo tempo un cambio di passo che non è mai avvenuto in termini di ripristino del decoro della città ed è evidente che l’unica strada percorribile per rendere nuovamente virtuoso il dato della pulizia della città sia tornare alla vecchia modalità. Il tempo dei test è terminato. L’operazione è ampiamente fallita". Sull’argomento interviene anche il Partito democratico che fa riferimento non all’indagine ma all’incremento della percentuale di raccolta: "I dati diffusi da Hera – dicono FedericaVenturelli e Antonio Carpentieri – sono confortanti, e ci confermano che la strategia del ‘porta a porta’ è quella corretta: passare in meno di dieci mesi dal 58% al 75% di rifiuti differenziati segna un importante cambio di passo. Questo significa che va tutto bene? Purtroppo no. Che ci siano alcune zone della città dove il decoro non è ancora pienamente garantito è un dato di fatto. Ancora e una volta di più, allora, rinnoviamo la nostra esortazione all’ente gestore della raccolta: è necessario mettere in campo quanto necessario, aumentando mezzi e personale se necessario".

Hera dal canto suo aveva annunciato nei giorni scorsi un potenziamento dei servizi: "Prevista anche l’intensificazione dell’attività dei tutor: sono più di 40 quelli operativi in tutti i quartieri, con il compito di supportare i cittadini nell’utilizzo del cassonetto".