"Polo Amazon, traffico in tilt Disagi destinati a peggiorare"

Fioccano le proteste per il traffico in tilt sulla strada provinciale 623 in prossimità del polo logistico Amazon di Spilamberto. A raccoglierle è il consigliere regionale e consigliere comunale di Vignola Simone Pelloni, che dice: "Come ampiamente previsto nei mesi scorsi, e come più volte denunciato a livello locale dal mio collega di opposizione Angelo Pasini, si sta verificando nei pressi del polo logistico Amazon, in particolare sulla sp623 e in via Giovanni Pelloni, quello che si temeva: una congestione di traffico con diversi mezzi pesanti in fila. Ma è stato elaborato – si chiede Pelloni – un piano del traffico prima di permettere l’insediamento di questo polo logistico? Tra l’altro, si tratta anche di un traffico molto inquinante, poichè causato in gran parte da mezzi pesanti a diesel". Pelloni ancora rincara: "Il problema è peraltro di difficile soluzione e, allo stato attuale, secondo me è destinato soltanto a peggiorare. Dobbiamo infatti tenere presente che, a Spilamberto, Amazon ha investito per fare business, quindi in prospettiva non si potrebbe più trattare di periodi particolari dell’anno". Il consigliere regionale ha espresso anche preoccupazione per le attività economiche presenti in zona, "danneggiate dal traffico provocato dal polo logistico di Amazon". m.ped.