"Polo Amazon, viabilità paralizzata Il traffico penalizza le nostre attività"

"Il traffico generato dal polo logistico Amazon sta mettendo in difficoltà i nostri dipendenti e, soprattutto, i nostri clienti, che incontrano spesso problemi a raggiungere la sede della concessionaria e dell’officina.

Visto che offriamo un servizio al pubblico, chiediamo che sia realizzato un accesso diretto al nostro comparto, il quale non sarebbe solo a nostro beneficio, ma anche di tutti i futuri insediamenti previsti nell’area".

Questa, in estrema sintesi, è la richiesta e insieme la denuncia che arriva da Paolo Abbruzzese, titolare della concessionaria Ford Padania Autostore di piazza Sergio Finocchi, a due passi dal sito del "gigante" Amazon. A poco più di un anno dall’apertura del polo logistico, interpellato da "Il Resto del Carlino" Abbruzzese fa un bilancio della situazione e spiega: "Ho acquistato il terreno su cui sorge la mia concessionaria 13 anni fa. Allora, non si parlava affatto di polo logistico e, se avessi saputo questo, avrei senz’altro fatto altre scelte. Ormai comunque il polo logistico c’è e non ce l’ho con loro; anzi, il responsabile del sito e Vailog, proprietaria del terreno, si sono sempre mostrati molto disponibili nei miei confronti. Ciò che contesto – prosegue Abbruzzese – è che finora mi è sempre stata negata, anche con rimpallo di responsabilità tra enti, la mia richiesta di un accesso da via Pelloni al comparto della sede della mia concessionaria. Tecnicamente sarebbe possibile, ma in Comune mi è stato risposto che la Provincia non consente questo tipo di opere quando ci sono già due rotonde da una parte e dall’altra, come in effetti ci sono. Guardando però come sono certe immissioni nella vicina Pedemontana, viene da pensare che qualche deroga sia stata fatta. E non si tratterebbe solo di un’opera a beneficio della mia attività, ma di tutte quelle previste dall’attuale piano regolatore. Oggi come oggi – conclude Abbruzzese – la situazione rimane quindi molto problematica per i miei dipendenti e soprattutto per i miei clienti, che già spesso si sono lamentati perché causa il traffico rimangono imbottigliati e non riescono a raggiungere la concessionaria. E’ già successo che sia stato ritardato l’orario di apertura dell’officina perché miei collaboratori sono rimasti bloccati e che clienti abbiano rinunciato a entrare.

Ora Amazon sta costruendo un parcheggio per i camion, che fino a due settimane fa erano spesso in fila in via Pelloni e ora si stanno arrangiando come possono nelle vie della zona. Anche questo parcheggio non credo che sarà una soluzione, visto che tra i vari camion in manovra e quelli in fila, continueranno a crearsi file molto problematiche.

L’unica soluzione che vedo all’orizzonte per arginare il problema, insomma, è un accesso diretto al comparto in cui c’è la concessionaria. Il nostro, peraltro, non è solo un servizio commerciale, ma con l’officina svolgiamo anche un servizio a favore della comunità. Vorrei che le istituzioni pubbliche ascoltassero anche la voce delle piccole aziende del territorio".

Marco Pederzoli