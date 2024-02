Polo Conad, barriere anti-rumore

Al nuovo Polo Conad iniziano domani i lavori propedeutici all’installazione delle barriere fonoassorbenti al confine con il parco di via Norvegia e via Europa. Per consentire il montaggio delle barriere sarà eseguito un intervento di potatura di quattro querce mentre saranno rimossi tre siliquastri (gli ’alberi di Giuda’) e un acero. Si tratta di alberi con un tronco sotto i venti centimetri di circonferenza che saranno sostituiti con un rapporto di 2 alberi ripiantati per ciascun albero rimosso. Le nuove piante saranno messe a dimora nell’area in altra collocazione.