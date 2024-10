Polo Conad, il Comitato : "Una muraglia di lamiera al posto di un fascia alberata"

"Al posto del muraglione di lamiera, il progetto prevedeva una fascia verde alberata". La segnalazione è dei residenti riuniti nel comitato Villaggio Europa Quartiere Sacca, vigili su Polo logistico Conad. "Il 13 maggio i residenti hanno visto sorgere una cisterna alta circa 6 metri a pochi metri dalle proprie case, comportando l’avanzamento delle barriere antirumore, di circa dieci metri, alle abitazioni. Al posto del muraglione di lamiera (a sinistra nella foto ndr), il progetto approvato con voto del Consiglio comunale prevedeva una fascia verde alberata, larga appunto dieci metri". E invece, "a sorpresa, i cittadini si sono trovati questa mostruosità. Senza dire niente a nessuno, alla chetichella, con una semplice dichiarazione di regolarità dell’opera da parte del progettista, invece di una vasca antincendio interrata è stato elevato un serbatoio di acciaio alto 6 metri, racchiuso nella barriera antirumore, posta a filo marciapiede e non ai dieci metri da progetto approvato. Ne è così risultato stravolto un aspetto del progetto per i residenti davvero importante".

Da maggio, proseguono dal comitato, "abbiamo segnalato all’amministrazione precedente e ai tecnici competenti la gravità della situazione e l’impatto che ne derivava. Abbiamo chiesto spiegazioni sul perché fosse emersa solo successivamente all’approvazione del progetto la necessità di creare una cisterna esterna. Inizialmente ci è sempre stato risposto in modo evasivo, per poi arrivare alla risposta dell’ex assessora all’urbanistica che diceva che: ‘Per interrare la cisterna doveva essere fatto un ampio e profondo varco interrato con palancole che avrebbero creato forti vibrazioni. Il privato ha quindi presentato una Scia per modificare il progetto’. E qui una domanda sorge spontanea: sono consentiti invece i possibili danni alle case causati dalle vibrazioni generate dalla caduta di travi da 10 metri di altezza durante l’abbattimento dei depositi come accaduto fino ad ora? Perché, se la preoccupazione era davvero l’impatto per la residenza e non era più possibile interrare il serbatoio, non si poteva realizzare la cisterna verso la tangenziale, ben più lontana dalle abitazioni?"

I residenti credono "che una modifica di questa entità e impatto non possa essere approvata se non ripercorrendo il procedimento che ha validato il progetto, e concluderlo con un nuovo voto del Consiglio comunale. Chiediamo quindi che il Comune sottoponga a puntuale verifica l’atto con cui il progettista ha asseverato la regolarità delle modifiche e – se quanto riteniamo è fondato – lo annulli in autotutela e imponga l’adeguamento dei luoghi al progetto approvato. Una muraglia al posto della fascia verde di 10 metri, che è conseguenza del serbatoio al posto della vasca interrata, è inaccettabile per i residenti".