Polo Conad, sgambetto al Pd La ferita aperta con il caso Bosi non si è ancora rimarginata

di Gianpaolo Annese

Come ha dimostrato il voto contrario di Sinistra per Modena sul Polo Conad in Consiglio comunale la ferita dopo la sfiducia a febbraio degli assessori Andrea Bosi e Roberta Pinelli sanguina ancora. Uno sgambetto al Partito democratico che suona come un caveat in vista delle amministrative 2024. Nel merito il progetto sulla rigenerazione dell’area Civ&Civ poteva essere più eco-sostenibile, d’accordo, ma la divaricazione era risolvibile attraverso un innocuo voto di astensione come hanno fatto Verdi e Modena civica. La Sinistra ha invece alzato il tiro proprio (anche) perché nessuno dimentichi le parole del sindaco Muzzarelli che liquidò la sconfessione dei due assessori, viene fatto notare, senza neanche far finta di proporre un rimpasto o una verifica di maggioranza. Al contrario ringraziò tutti per i risultati fin qui raggiunti, "compresi Bosi e Pinelli le cui storie e competenze richiamano mondi e ambienti della città che ritengo debbano continuare a essere rappresentati in giunta". ‘Quali mondi, esattamente, rappresentano di grazia loro due se noi li abbiamo disconosciuti?’, ringhiano a sinistra. Da qui l’inizio di una guerriglia che non esclude altri agguati: il prossimo crocevia è il Piano urbanistico generale, probabilmente prima dell’estate. La partita si giocherà sul limite del tre per cento sul consumo di suolo entro il 2050 deroghe escluse, giudicato eccessivo.

In prospettiva invece l’idea che sta prendendo forma è di una sorta di ‘costituente civica e progressista’ che accomuni Sinistra per Modena, Movimento 5 stelle, Verdi, Modena Volta pagina, comitati e associazioni che si riconoscono nel progetto. In grado di elaborare un percorso programmatico e al limite anche un possibile candidato sindaco, per poi andare al confronto con il Pd: se ci sono gli estremi per una collaborazione si corre uniti per le amministrative. In caso contrario non è escluso che ‘i progressisti’ vadano per conto loro, contro i Dem. "A noi tutti piacerebbe replicare il ‘modello Udine’ (dalla Sinistra a Calenda ndr) per battere la destra – è la riflessione – tuttavia a Modena il Partito democratico va avanti sui progetti come un caterpillar, quasi rivendicando una vocazione maggioritaria. Ma perché a Bologna il sindaco Lepore fa di tutto per unire i progressisti e a Modena siamo divisi?". Né tantomeno, è l’avvertimento, qualcuno si illuda che l’arrivo di Schlein possa appianare ogni piega: "Parafrasando il Salmo, Elly avvicina i lontani, ma non è detto che riesca a riunire i dispersi. Come si fa a ignorare tutto il blocco politico-sociale alla sinistra del Pd?".

D’altra parte c’è maretta anche nel centrodestra che sul polo Conad ha votato in ordine sparso. Soprattutto non è passata inosservata la differenza tra la Lega (che si è astenuta) e Fratelli d’Italia (che ha votato contro). Il carroccio, una volta ammiraglia delle opposizioni, mal sopporta l’ascesa del partito di Meloni. Distinguo passeggeri o l’anticipazione di un braccio di ferro su chi dovrà condurre la coalizione ed esprimere il candidato alle prossime amministrative? Secondo punto: il voto difforme della consigliera Barbara Moretti rispetto al suo partito è una deviazione isolata o la spia di una convivenza difficile nella Lega?