Polo Conad, solo il Pd dice sì Il piano divide la maggioranza La Sinistra: "È inaccettabile"

di Gianpaolo Annese

Come uno specchio che si rompe il Consiglio comunale sul nuovo polo Conad finisce in mille pezzi: sul controverso progetto di rigenerazione dell’area industriale ex Civ & Civ saltano le logiche di schieramento. Soprattutto la maggioranza esce politicamente azzoppata, con il Partito democratico che si ritrova solo con il cerino in mano a dare il via libera a un piano contestatissimo dai residenti della zona e destinato a cambiare il volto di una porzione della città. La variante agli strumenti urbanistici comunali (con il riassetto del comparto tra via Canaletto, viale Finzi e la tangenziale nord attraverso la realizzazione di una struttura per la logistica in ampliamento rispetto all’attuale stabilimento Conad Nord Ovest presente da tempo), illustrata dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, è stata approvata con il voto del Pd, l’astensione di Europa verde – Verdi, Modena civica, Lega Modena, Gruppo indipendente per Modena e Alternativa popolare. Contrario il voto di Sinistra per Modena, Movimento 5 stelle, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la consigliera Barbara Moretti di Lega Modena. Assente Modena sociale.

Nelle scorse settimane la Conferenza dei servizi aveva espresso parere positivo alle modifiche del progetto presentate da Imco spa, dopo l’originaria proposta del 2021 e gli adeguamenti richiesti dall’Amministrazione comunale: contenimento dei volumi degli edifici e incremento delle superfici verdi, con anche opere di mitigazione, maggiore attenzione alla qualità ambientale e agli edifici residenziali presenti, rinnovamento di reti e sottoservizi dell’area, miglioramento e monitoraggio della viabilità e della sosta, con una nuova rotatoria su viale Finzi, un parcheggio in area dedicata per limitare le ricadute sul traffico locale e il completo rifacimento dell’area a ridosso degli orti, attualmente adibita a parcheggio, che sarà dotata di verde e arredi.

"Sono interventi che riducono in modo significativo l’impatto sull’area – ha sottolineato l’assessora Vandelli – e sono stati definiti anche grazie al confronto con il Quartiere e con i residenti, con incontri e assemblee". Proprio la riqualificazione dell’area a ridosso degli orti "è una proposta emersa da quel dialogo e un impegno che il sindaco aveva assunto. Così come è significativo lo sforzo per la protezione dal rumore (con barriere fonoassorbenti con verde rampicante, filari, filari, siepi e la localizzazione degli impianti a una distanza di almeno 40 metri dalle case) e per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una comunità energetica".

Il progetto, inoltre, ha continuato Vandelli, "è già impostato per integrarsi, soprattutto rispetto ai percorsi ciclabili e alle aree verdi, con quello in corso di definizione per la rigenerazione della contigua ex Pro Latte dove saranno realizzati 14 mila metri quadri di aree verdi. In tutta l’area nord si stanno realizzando o programmando interventi di rigenerazione su oltre 300 mila metri quadri di aree e oltre un terzo, più di 100 mila metri, sono nuove aree verdi".

Insieme alla variante sono stati approvati anche due ordini del giorno sul monitoraggio della qualità dell’aria nella zona Sacca da far realizzare ad Arpae.