Polo culturale nell’edificio confiscato alla mafia

Laboratori, corsi di teatro, letture pubbliche, concerti, proiezioni di film. Torna a vivere un ampio capannone confiscato alla criminalità e affidato al Comune di Castelnuovo Rangone, che lo utilizzerà appunto per fini sociali, in particolare come spazio di aggregazione (giovanile e sportiva) e polo della legalità, dove promuovere cultura e cittadinanza attiva. Il fabbricato, in via Campania 24 a Montale, misura oltre 230 metri quadrati. Il costo complessivo per la sua riqualificazione è stato di 216.500 euro, di cui 170mila finanziati dalla Regione. A darne notizia è stata la stessa Regione Emilia-Romagna, che ieri ha ufficializzato la consegna dell’immobile al Comune con l’assessora regionale alla Legalità, Elena Mazzoni, e il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi.

"Trasformare il capannone con una storia criminale alle spalle in uno spazio collettivo e di condivisione di buone pratiche - commenta l’assessora Mazzoni - rappresenta un passo avanti nella nostra lotta contro la criminalità organizzata e nella promozione di attività culturali, sociali e formative.

L’edificio diventerà il riferimento qui a Castelnuovo per la legalità e un punto di ritrovo per giovani dove costruire progetti di contrasto alla povertà educativa e promuovere percorsi culturali anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle locali realtà del terzo settore. La scelta di questo progetto è stata fatta attraverso un percorso di partecipazione, finanziato dalla Regione, che l’associazione Libera Emilia-Romagna ha promosso in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Agenzia Cooperare con Libera Terra, per trovare delle soluzioni socialmente condivise sugli spazi sottratti alle mafie e restituiti alle comunità".

"In Emilia-Romagna – spiegano dalla Regione - sono cresciuti i beni confiscati al crimine organizzato e assegnati agli enti locali. Aumento legato anche alla conclusione del processo ‘Aemilia’ che ha visto condanne e anche confische di beni, immobili e terreni.

L’Emilia-Romagna è oggi la terza regione del nord Italia per numero di beni immobili confiscati. E di questi, quasi una cinquantina sono già stati assegnati lo scorso anno alle amministrazioni locali. Dal 2011, la Regione è intervenuta su 34 beni immobili destinati a enti locali con un contributo regionale di oltre 7,2 milioni di euro, per favorirne il riutilizzo per finalità sociali".

Marco Pederzoli