Polo della Sicurezza dell'Unione a Vignola: "Attrezzati per ogni Emergenza"

Pubblico delle grandi occasioni domenica scorsa in via Pertini per l’inaugurazione del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli. Presenti tra gli altri al taglio del nastro il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, la presidente dell’Unione Terre di Castelli e sindaca di Vignola, Emilia Muratori, gli altri sindaci dell’Unione, il prefetto di Modena Alessandra Camporota e il presidente della Provincia Fabio Braglia. I due edifici del polo ospitano il corpo unico di polizia locale, la protezione civile e l’associazione Radio Club L.A.M. Nell’area della Protezione civile, tra l’altro, sono stati realizzati una zona attrezzata dotata di allacciamenti e servizi per allestire una tendopoli in caso di emergenze.