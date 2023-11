Polo librario, il sito si rifa il look

Nuovo sito per il sistema bibliotecario modenese che riunisce in un’unica ‘casa’ le biblioteche Delfini, Poletti, Crocetta, Giardino e Rotonda, i punti di lettura e, per la prima volta, anche l’Archivio storico comunale. Il sito (biblioteche.comune.modena.it) è stato rinnovato nella grafica, chiara e minimale, nell’impianto, che valorizza i patrimoni e i progetti dei diversi istituti, nello stile con un linguaggio ‘user friendly’ che si rivolge direttamente all’utente con l’obiettivo di rispondere alle sue esigenze, e nel formato, che si adatta ai diversi device. L’home page è dedicata alle iniziative in corso nelle diverse biblioteche, presentando i primi cinque appuntamenti in ordine di tempo e rinnovandosi man mano che gli questi vanno a scadenza. Sempre in home page si trova l’accesso diretto al catalogo di BiblioMo. Cinque i percorsi indicati nel menù: ‘Visita’ gli spazi delle biblioteche; ‘Esplora’ i contenuti (con, tra le altre cose, la possibilità di esplorare i documenti digitalizzati); ‘Scopri’ tutti i servizi offerti dalle biblioteche e dall’Archivio; ‘Partecipa’ alle attività (come i gruppi di lettura o ‘Nati per leggere’); ‘Utilizza’ i servizi online come il catalogo di BiblioMo, Emilib, Lodovico, il link alla casa editrice digitale ‘Il Dondolo’ e i tutorial per imparare a utilizzare BiblioMo. Un’ultima sezione è dedicata alle novità, con gli ultimi acquisti arrivati nelle biblioteche, e ai consigli di lettura dei bibliotecari.