Polo Logistico a Castelfranco: Noi Moderati, "Va Bloccato" | SEO

Arrivano altre critiche, da parte della sezione provinciale di Noi Moderati, al piano di insediamento approvato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale nella zona artigianale Venturina. A intervenire è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati, che rileva: "Il mondo va verso la sostenibilità e il consumo zero di territorio, il sindaco di Castelfranco e la sua giunta invertono la tendenza: un nuovo polo logistico di 26.000 mq che oltre a cancellare una porzione di terreno verde, causerà un forte aumento di traffico veicolare, soprattutto di mezzi pesanti, per quasi tutte le ore della giornata…La realtà è che i cittadini sono fermamente contrari a questa scelta e chiedono l’immediato blocco del progetto, lo hanno già dimostrato presenziando numerosi al Consiglio comunale che ha dato l’ok al polo logistico. Il malcontento sta crescendo e saranno senz’altro intraprese tutte le azioni che la legge prevede per fermare questa decisione sciagurata".

m.ped.