"Polo logistico, si rischia maxi risarcimento danni"

Esplode a Nonantola il caso "Pip Gazzate", dopo che il consiglio comunale, a maggioranza, ha preso la decisione di non permettere l’insediamento del cosiddetto "polo logistico". Il timore, ora, è quello che i consiglieri comunali che hanno votato per fermare il progetto di insediamento delle società NIM e O&N potrebbero trovarsi a pagare in proprio questa decisione, se (e il periodo ipotetico è quanto mai d’obbligo al momento) ci fosse un’eventuale richiesta danni e se la parte soccombente fosse appunto il Comune. Intanto, c’è sul tavolo un ricorso al Tar. I consiglieri di Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano, favorevoli al progetto di insediamento, hanno aperto il dibattito sulle varie posizioni del consiglio comunale rilevando: "L’avevamo detto mesi prima del voto, abbiamo chiesto un parere legale al segretario comunale e alla fine la maggioranza del consiglio comunale ha fatto di testa sua esponendo i cittadini a danni milionari… È evidente a tutti che le alchimie politiche non possono costituire motivo di un rifiuto ad un progetto che aveva avuto l’ok dalla proprietà (per giunta pubblica) e da tutti gli enti chiamati al controllo (Arpa, Ausl, Provincia, …). Un diniego fatto così apre le porte ad un contenzioso pesantissimo ed alla conseguente richiesta di risarcimento danni. Considerando che il progetto valeva oltre 60 milioni di investimenti, potrebbe tradursi – grossomodo – in una quindicina di milioni di euro di danni. In pratica il bilancio comunale di un anno! Se il Comune soccombesse dovrebbe pagare la somma e immediatamente rifarsi con i consiglieri comunali". Il gruppo consigliare Nonantola Progetto 2030, invece, afferma: "Ribadiamo con fermezza che il consiglio comunale ha dimostrato con grande responsabilità la propria autonomia sancita dalle regole democratiche e dai principi costituzionali". Andrea Minerba del Movimento 5 Stelle: "Ci sentiamo in dovere di rivendicare con forza la legittimità del voto espresso dal consiglio comunale, che è l’organo deputato a prendere tali decisioni, al contrario della Conferenza dei servizi, chiamata invece ad esprimere solo uno studio di fattibilità su un piano meramente tecnico". Francesco Cosimo Antonucci, di Nonantola Libera, sottolinea: "Riteniamo necessario ricordare che la posizione espressa dal consiglio comunale risulta legittima, proprio perché legalmente è il consiglio comunale l’organo che si esprime su tali temi in piena libertà e senza vincoli alcuni". Infine, la prima cittadina di Nonantola, Federica Nannetti (che personalmente è sempre stata favorevole all’insediamento), ricorda: "Credo sia legittimo fare ricorso, ma come Comune abbiamo subito dato mandato ai nostri legali per difendere la decisione del consiglio comunale. Capisco ci possa essere preoccupazione, ma è bene ricordare che ogni consigliere è cosciente che il suo voto possa essere ogni volta impugnato".

Marco Pederzoli