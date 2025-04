"Polo sanitario, soldi spesi senza un piano"

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla questione del polo socio sanitario, che dovrebbe essere realizzato entro il 2026 nell’area tra la circonvallazione e le vie Per Sassuolo e Barella. Il consigliere di opposizione Angelo Pasini lamenta: "Sono in attesa di sapere a chi era stato affidato l’incarico per la costituzione del comitato di coordinamento, previsto dalla Delibera di Giunta n. 159/2021, con i Responsabili dei Servizi comunali e dell’Unione, oltre ad un rappresentante Asl, che avrebbe dovuto gestire le fasi di affidamento della progettazione delle opere di urbanizzazione e della nuova Casa Residenza Anziani (parte del progetto del polo, ndr). Attendo anche di sapere se sono stati acquisiti gli atti amministrativi, con l’impegno delle rispettive quote di cofinanziamento a carico dei Comuni dell’Unione più Montese, per garantire la copertura finanziaria dei 3 milioni e 400mila euro più Iva, che servono per le opere di urbanizzazione: strade, parcheggi, servizi a rete, verde pubblico, lampioni, ecc. Chiediamo pure di sapere come sarà finanziata la nuova Casa residenza per anziani, da 22 milioni oltre Iva, visto che sono già stati spesi almeno 130mila euro per lo studio di fattibilità e ancora l’opera non è neanche mai stata prevista negli elenchi dei lavori pubblici, né del Comune e tantomeno dell’Unione. Aver già speso 130mila euro di progettazione, senza uno straccio di programmazione per i tempi previsti di realizzazione, e con quali fonti di finanziamento, significa aver procurato, l’ennesimo spreco di denaro pubblico, un vero e proprio danno erariale. I gruppi di minoranza, sono da sempre contrari alla localizzazione del nuovo polo socio sanitario. Il nostro programma elettorale prevedeva di rigenerare la zona dei capannoni in Via Rodolfi, vicino all’ospedale di Vignola, per realizzare lì poliambulatori e servizi".

Replica la sindaca di Vignola e assessora al Pnrr dell’Unione, Emilia Muratori: "Il consigliere Pasini è già in possesso di una copiosa documentazione e quindi è già in grado di fare gli approfondimenti che ritiene opportuni. Comunque avrà anche queste ulteriori risposte, come sempre avvenuto. Quanto al suo vecchio cavallo di battaglia, ovvero la possibilità di localizzare casa della salute e ospedale di comunità nei capannoni di via Rodolfi, come ben sa, perché spiegato più volte, le verifiche sono state fatte, ma quell’area non è sufficiente per ospitare due strutture così complesse e tutte le loro pertinenze, a cominciare da un numero di parcheggi adeguato".

Marco Pederzoli