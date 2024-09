Polo Sant’Agostino, modifiche alla viabilità

Per consentire lavori di rinnovo della rete fognaria nell’ambito dell’intervento di riqualificazione al Polo Sant’Agostino, da oggi saranno in vigore modifiche alla viabilità in largo Porta Sant’Agostino e in via Ramazzini.

Su quest’ultima, in particolare, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, dal civico 11 a largo Porta Sant’Agostino, mentre nel tratto dal civico 11 a via della Cerca la circolazione sarà a senso unico alternato con diritto di precedenza dei veicoli con direzione via della Cerca. Su via Ramazzini sarà inoltre vietata la sosta, ma sarà garantito il transito pedonale in sicurezza sui marciapiedi e l’accesso pedonale alle proprietà laterali e attività.

In largo Porta Sant’Agostino sarà operato un restringimento di carreggiata pur mantenendo il doppio senso di circolazione stradale, verrà chiuso un pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto e sarà garantito l’accesso pedonale alle proprietà laterali e attività.

La conclusione degli interventi è prevista entro le festività natalizie.