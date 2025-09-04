"Polo scolastico, confermato l’accesso limitato

Il tema è stato, come si dice in questi casi, ‘al centro del dibattito’. E non può non tornarci, dal momento che a metà settembre, con la riapertura delle scuole, la viabilità attorno al polo scolastico di via Nievo è destinata di nuovo ad ‘arroventarsi’, complice il viavai di vetture e mezzi di trasporto pubblico che caratterizzano soprattutto gli orari di entrata e uscita, producendo effetti ben noti anche sulla viabilità della Circonvallazione. L’Amministrazione Comunale, in accordo con la Provincia e Amo, la scorsa stagione aveva adottato un piano che ha lenito i disagi e i riscontri forniti dallo stesso la inducono a proseguire su quella strada, annunciando per tempo come sarà confermato l’assetto già sperimentato e consolidato.

"L’esperienza dello scorso anno – sottolinea l’Assessore alla Mobilità e Rigenerazione Urbana David Zilioli – ha dimostrato che questo sistema riduce i rischi e migliora la sicurezza degli studenti, rendendo più veloce e performante il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. È però indispensabile la collaborazione di tutti, in particolare dei genitori, affinché la mobilità del Polo scolastico funzioni al meglio". Confermato, quindi, quanto già in vigore: dal 15 settembre rientreranno in funzione i varchi con lettura targhe posti su via Falcone e Borsellino e dopo l’accesso da via Montanara, in prossimità dell’ampliamento dell’Istituto Formiggini, con accesso e transito consentito solo ad autobus, mezzi autorizzati e di soccorso, dalla mezzanotte alle 14,30 dal lunedi al sabato. L’area, in sintesi, resta zona pedonale scolastica, e chi non ne rispetta i limiti sono previste sanzioni automatiche, come in qualunque ZTL.

"Ricordiamo che parliamo di studenti delle scuole superiori, quindi ragazzi grandi, che possono essere incoraggiati a muoversi in autonomia o con soluzioni più sostenibili", aggiunge Zilioli, che fa sapere come gli uffici siano comunque al lavoro "per garantire un accesso ancora più sicuro ed efficace al Polo, ma siamo di fronte a un nodo storico molto critico che richiede, in prospettiva, nuove soluzioni strutturali e onerose da concertare anche con la Provincia". Al netto dei consigli per chi è, suo malgrado, a raggiungere la zona in auto (organizzarsi con modalità alternative all’auto, adottare forme di condivisione del tragitto, utilizzare le aree di sosta predisposte all’esterno della ZTL, utilizzare li accessi pedonali che permettono di bypassare via Nievo) per prevenire disagi sarà fondamentale, ad avviso dell’assessore, la collaborazione delle famiglie. "Il loro contributo – conclude Zilioli - è fondamentale per far funzionare al meglio questo delicato sistema di accesso".

