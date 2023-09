Polo scolastico, la viabilità sotto accusa

SASSUOLO

La viabilità del Polo scolastico di Sassuolo è sicura? Per i cittadini, e in particolare per i genitori che ogni giorno percorrono quelle strade per accompagnare i propri figli a scuola, no. Che la zona del Polo sia da tempo messa in discussione per l’eccessivo flusso veicolare è ormai cosa nota; sabato però i cittadini hanno detto ‘basta’, lanciando una raccolta firme. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità dell’intero Polo e di via Montanara, così dalle 7,40 di sabato scorso fino alle 14,30 è stato possibile firmare a favore di una maggiore sicurezza della zona. A preoccupare però - scrive qualcuno sui social- è anche la pista ciclabile che parte da viale Ippolito Nievo e arriva in via Montanara, ritenuta "pericolosissima per tanti ragazzi e i cittadini che la percorrono ogni giorno perché priva di protezioni dalla strada adiacente, su cui circolano migliaia di veicoli". Alle 13 di lunedì la zona del Polo è un via vai continuo di automobili, che si accodano ai numerosi autobus urbani.

"La situazione in realtà è questa da anni", commenta una donna che è in sosta con la sua auto ad attendere il marito invalido davanti all’istituto scolastico. Anche lei ha firmato la raccolta firme perché "mi auguro che qualcosa possa cambiare". "Basterebbe però leggere la segnaletica stradale - continua la donna -. In piazza Falcone e Borsellino non si potrebbe transitare in determinati orari, non capisco perché invece i conducenti passino lo stesso. Ad ogni modo il problema su cui lavorare è il traffico che si crea, che spesso spinge chi è di fretta a commettere infrazioni. E per me una soluzione potrebbe essere quella di creare un nuovo accesso al Polo, diluendo il flusso veicolare. Io nel mio piccolo sto educando mia figlia, che è al primo anno delle superiori, a servirsi del trasporto pubblico". Poco più avanti, fuori dalla sua auto, c’è Elisabetta ad attendere il figlio: "Non ero a conoscenza della raccolta firme- ammette- ma firmerei con piacere. Il traffico del Polo Scolastico è sempre stato un problema, ma negli ultimi anni forse è peggiorato". Per Elisabetta pure la pista ciclopedonale sarebbe da rivedere: "Mio figlio la maggior parte delle volte raggiunge la scuola con l’autobus, tranne quando ha allenamento dove invece lo passo a prendere. In prossimità della pista ciclopedonale però non c’è nessuna delimitazione e devi avere sempre cento occhi aperti perché basta poco per investire un pedone. Tenendo presente che ho visto pure persone parcheggiare sulla stessa pista".