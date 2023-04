Polo scolastico, polemica sullo striscione

Uno striscione appeso dai militanti di Azione Studentesca al polo scolastico di Sassuolo ("Rovesceremo la scuola dell’omologazione", il testo), suscita l’indignata reazione di Filippo Simeone, coordinatore dei Giuovani Democratici del distretto ceramico. "Quale sarebbe – si chiede Simeone - l’omologazione alla quale si contrappongono? E soprattutto, qual è il sottotesto? Forse che la vera italianità si difende solo se si è come loro? La scuola che vediamo e viviamo noi Gd, invece, è una scuola dove si è tutti diversi per aspetto, per passioni, per religioni, per orientamento sessuale, per provenienza geografica e classe economica. La scuola è il primo luogo di incontro con la vita reale, con le differenze sociali e culturali che esistono, vanno riconosciute e rispettate, non represse. La scuola deve essere il luogo dell’inclusività, del dialogo, lo spazio in cui apprendere i fondamenti della nostra Costituzione, che parla di tutto fuorché di pensiero unico".