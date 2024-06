"Polo scolastico, urgono interventi drastici"

Il polo scolastico si appresta a chiudere in vista della pausa estiva, ma la viabilità in zona, dopo aver fatto parecchio discutere lo scorso inverno, ‘colora’ la campagna elettorale. E, dopo che il tema è già stato analizzato dai quattro candidati a sindaco in occasione del confronto andato in scena la settimana scorsa presso l’auditorium Bertoli, in campo scendono i Presidenti dei Consigli d’Istituto del Volta e del Formiggini, Andrea Baccarani e Giuseppe Bove, che tra l’altro sono anche candidati, in vista della prossime comunali per il centrosinistra, sipettivamente tra le fila del Movimento 5 Stelle e del partito democratico.

La viabilità attorno al polo scolastico è stata rimodulata secondo un progetto attuato da fine gennaio, "e sono stati – rivendicano Bove e Baccarani – i due istituti ad accendere i riflettori sul problema, a coinvolgere gli studenti e i genitori, a organizzare incontri e assemblee, a spronare sulle tempistiche e sugli obiettivi". Il piano, attuato in via sperimentale, è tutt’ora in vigore e non è escluso possa essere confermato anche per il prossimo anno scolastico, quando tuttavia la situazione, gestita già non senza problemi, potrebbe cambiare in modo sostanziale. Da una parte, infatti, la sperimentazione in essere "garantisce il transito delle ambulanze in caso di emergenza e la puntualità del servizio di trasporto pubblico, ma – aggiungono Bove e Baccarani – non può essere considerato strutturale, né basta l’attivazione dei servizi di sorveglianza posti in essere da volontari e Polizia Locale. Il piano che è stato adottato, elaborato dagli studenti della classe quinta del corso "Trasporti e logistica" del Volta, un primo obiettivo lo ha portato a casa, ma già si guarda al prossimo anno scolastico quando, spiegano i presidenti dei consigli d’istituto, "quasi tutto il Formiggini si trasferirà al polo scolastico".

Serviranno, per allora, accorgimenti strutturali sui quali tuttavia l’Amministrazione comunale uscente sarebbe già al lavoro. Poco meno di un mese fa, infatti, una variazione di bilancio ha trasferito alla Provincia la ‘quota parte’ necessaria a dare concretezza al progetto che, presumibilmente tra l’estate apporterà migliorie decisive a fronte di un investimento da 300mila ripartito tra Provincia, Comune, Amo e Seta. "L’auspicio – chiudono Bove e Baccarani – è che vengano installati almeno i varchi videosorvegliati, di cui oggi fa le veci il personale posto agli ingressi di piazza Falcone e Borsellino, e che venga messa in sicurezza la pista ciclabile".

Stefano Fogliani