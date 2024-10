Poltrone del teatro Storchi. Bando per la cessione delle 529 sedute dismesse

Le 529 poltroncine non più utilizzate al Teatro Storchi, in seguito all’intervento di riqualificazione effettuato negli ultimi mesi, sono state messe a bando dall’Amministrazione comunale per essere cedute gratuitamente. Fino alle 13 di giovedì 17 ottobre, i soggetti interessati, senza scopo di lucro, che svolgono prevalentemente attività in campo culturale e che sono attivi da almeno tre anni, possono presentare richiesta per la cessione delle sedute. Le poltroncine, imbottite in velluto rosso con sedile reclinabile, per le quali inizialmente era previsto lo smaltimento, verranno così destinate a seconda vita: nell’attesa sono conservate presso il magazzino di Ert (Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale) a Castelfranco Emilia.

La richiesta, che dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente o da una persona delegata, sottoscritta con firma digitale o autografa e accompagnata da una copia del documento d’identità valido, andrà inviata all’indirizzo pec cultura@cert.comune.modena.it. All’interno dovrà essere dichiarato, tra l’altro, quale sarà la destinazione delle sedute e la proposta di riuso, che i beni non saranno destinati a scopo di lucro e quali sono le principali attività svolte dal soggetto che le richiede nell’ultimo triennio. Le spese di ritiro e trasporto delle poltroncine saranno a carico del cessionario.

Il bando, la modulistica e la documentazione fotografica delle sedute sono consultabili e scaricabili nella sezione Avvisi del sito istituzionale (www.comune.modena.it). È possibile richiedere chiarimenti ed eventuali sopralluoghi entro il 10 ottobre richiedendolo via email (info@emiliaromagnateatro.com, tel. 059 2136011).

Una commissione appositamente nominata procederà, prima dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, a definire i criteri di assegnazione, privilegiando la proposta di riuso più coerente con le finalità culturali. Verrà formulata una graduatoria sulla base della quale l’Amministrazione procederà ad assegnare gratuitamente al primo classificato le sedute. Con la pubblicazione della graduatoria, l’ente beneficiario sarà contattato per concordare i termini del ritiro, comunque entro dieci giorni dall’atto di cessione.