"Polveri di vetro nell’aria, sospendete tutto"

E’ polemica a San Cesario per la questione delle polveri di vetro nell’aria, tanto che se ne è parlato anche nel consiglio dell’altra sera. Le opposizioni di Nuovo San Cesario e Rinascita Locale, in sostanza, contestano all’amministrazione di non prendere provvedimenti efficaci con la ditta che effettua le lavorazioni del vetro. "Le ultime analisi di Arpae – attacca Sabina Piccinini di Nuovo San Cesario – hanno confermato che in centro abitato si respira molta più polvere di vetro di quando c’era l’Emiliana Rottami. Dopo gli importanti investimenti della "SGS Estate" proprio non ci si spiega come sia possibile.

Lo confermano le analisi della qualità dell’aria effettuate da Arpae dal 18 maggio al 22 giugno presso la zona residenziale di via Berlinguer, dove la centralina ha riscontrato la presenza di particelle vetrose nel 100% dei campioni e con concentrazioni medie notevolmente superiori (almeno otto volte) rispetto a quelle dei tempi dell’Emiliana Rottami. L’altra sera – prosegue Piccinini – erano presenti alcuni cittadini che abitano nelle vicinanze della "Sgs Estate", che alla fine della seduta sono insorti attaccando il sindaco e dicendo che vorrebbero avere più certezze per la loro salute. Il provvedimento di riesame dell’autorizzazione firmato dal primo cittadino non ha evidentemente convinto".

Il consigliere Mirco Zanoli incalza: "L’amministrazione non deve puntare sulla revisione dell’Aia, bensì sulla sospensione temporanea del permesso alla ditta, finchè il problema delle emissioni non sarà risolto. Inoltre, con i dati Arpae che rilevano delle concentrazioni così alte bisogna agire subito. Anche la rilevazione nel polo sportivo è un passaggio fondamentale".

Replica il sindaco Francesco Zuffi: "La soluzione più certa per i problemi ambientali di via Verdi è la procedura di riesame già avviata da Arpae su richiesta del sindaco, che impone interventi in tempi certi pena la revoca dell’autorizzazione. Le opposizioni arrivano fuori tempo massimo e si avventurano in fantasiose proposte che in realtà sono la brutta copia di quando già avviato dagli enti, Comune e Arpae. Addirittura ci chiedono di fare altri monitoraggi, indugiando ancora per avere altri dati, come se quelli che abbiamo sul tavolo non fossero già sufficienti. Il tempo dei monitoraggi è finito, ora è il tempo delle soluzioni, che saranno imposte tramite la procedura di riesame".

Marco Pederzoli