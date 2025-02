Polveri sottili alle stelle, allarme: "Servono cambiamenti coraggiosi"

"Carpi è terza in Regione per gli sforamenti del limite delle polveri sottili". Parte da Legambiente la denuncia della situazione locale, partendo dai dati di bilancio 2024 di ‘Mal’Aria di città’, il report annuale che analizza i livelli di inquinamento atmosferico nelle città italiane. "Il nostro territorio – afferma Mario Poltronieri, presidente di Legambiente Terre d’Argine (nella foto) – è stato trasformato in funzione dell’auto con la rimozione delle linee ferroviarie (Carpi-Correggio-Bagnolo in Piano, Modena-Mirandola, Rolo-Mirandola). E’ giunto il tempo del coraggio per una ‘inversione a U’: la maggioranza dei carpigiani usa l’auto per tragitti brevi senza trasportare merci, quindi è arrivato il momento di presentare alternative più efficienti all’allargare autostrade, costruire bretelle e passanti, che drenano risorse e aumentano il traffico".

Con riferimento a progetti specifici, Poltronieri incalza: "La localizzazione del nuovo ospedale di Carpi non può essere accompagnata soltanto da un parcheggio e da una nuova strada che attrarrà ulteriore traffico di auto: sia invece l’occasione per la costruzione di un trasporto pubblico efficiente. Il nuovo Piano regionale dei Trasporti, in scadenza quest’anno, deve scommettere sul raddoppio dei binari sulla tratta Carpi-Modena, con orari che consentano a tutti di spostarsi a qualsiasi orario, anche fino a Mantova. Inoltre, è tempo di valutare il ripristino della ferrovia Carpi - Correggio - Mediopadana Reggio Emilia, completare la rete delle piste ciclabili anche extraurbane, studiare percorsi preferenziali per i bus Arianna, regolare il funzionamento della Ztl in modo che allargarla sia desiderio di tutti, completare tutti gli altri interventi previsti dal Piano urbano per la Mobilità Sostenibile. E ancora: attivare la scelta di fare anche di Carpi una città a 30 km orari, come Bologna, Olbia e Treviso, a dimostrazione che di traffico si può anche non morire e che non è una fatalità perché la cura esiste e basta volerlo". Sempre sul piano delle azioni concrete da attuare per combattere l’inquinamento Legambiente ha altre proposte.

"In contemporanea – aggiunge il presidente di Legambiente Terre d’Argine – si può e si deve in tutta la pianura padana e quindi anche da noi, accelerare la riconversione degli impianti di riscaldamento a favore di sistemi a pompa di calore, e intervenire sul settore agrozootecnico, premiando gli agricoltori che già oggi adottano buone pratiche come la copertura delle vasche, rispettando i limiti agli spandimenti di liquami".

Maria Silvia Cabri