"Polveri sottili, è già allarme. Serve più verde"

‘Nella camera a gas: Carpi e il grave problema delle polveri sottili. Come uscirne?’. Parte da questo interrogativo la riflessione di Aldo Meschiari, carpigiano docente di lettere e da oltre trenta anni studioso di tematiche ambientali e climatiche. Con fonti scientifiche ufficiali e dati alla mano presi da Arpaee, Meschiari ha tracciato una fotografia della situazione della nostra città e delle criticità in materia di inquinamento. "Carpi è arrivata già a 33 sforamenti, su un massimo di 35, riguardo al limite, ormai obsoleto, imposto dal D.lgs. 155/2010 delle PM10. Le nuove indicazioni UE abbassano, infatti, la media giornaleria riguardo alle PM10 a 45µg/m3 (microgrammi per metro cubo), anziché gli attuali 50µg/m3, e soprattutto indicano un massimo di sforamenti di 18 volte: dunque Carpi sarebbe già molto oltre i limiti, con più di 40 sforamenti". Prosegue il docente: "Se poi si desse retta alle indicazioni più stringenti dell’OMS (che indicano questi come valori minimi dai quali iniziano ad aumentare i disturbi e le malattie causate dalle polveri sottili, comprese morti), gli sforamenti in un anno non dovrebbero superare le 3 volte, oltre le quali si entra in una zona a rischio per la salute. E la nostra città è già a più di 40. Inoltre, continuare nel 2024 a misurare le grossolane PM10 è assurdo: servono misure sulle PM2,5, che sono molto più pericolose perché in grado di penetrare non solo nelle vie aree superiori, ma anche nei bronchi, e poi negli alveoli e infine nel sangue. E purtroppo quello che sappiamo delle attuali concentrazioni di PM2,5 nelle nostre pianure non è certo confortante". Come uscire dal problema?

"Le tre maggiori fonti di polveri sottili nel nostro territorio sono il riscaldamento urbano (stufe obsolete o a biomassa), il traffico veicolare (motori endotermici) e la grande produzione di ammoniaca (precursore delle PM10) che proviene dal settore agricolo. Dobbiamo piantare alberi, soprattutto i sempreverdi, siepi, arbusti e in generale le aree verdi, che sono in grado di assorbire una certa percentuale di PM10. Quindi servirebbe un’azione politica ed economica diretta a favorire la transizione verso forme di riscaldamento domestico meno inquinante, verso un uso meno pervasivo delle automobili a motore endotermico e regolamenti più rigidi sulle attività agricole che producono ammoniaca, che è appunto un precursore delle polveri sottili, associati a una politica di rigenerazione verde della città seria e coerente".

Conclude Meschiari: "Se tutto ciò venisse fatto con una ferrea coerenza nel giro di pochi anni potremmo uscire dall’emergenza. Ovviamente non saranno le 26 piantine regalate dal Comune di Carpi domenica scorsa a risolvere il problema".

Maria Silvia Cabri