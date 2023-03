Polveriera Corni Incursione al ’tecnico’: banda di ragazzini prende a pugni il bidello

di Valentina Reggiani Entrano con violenza all’interno dell’istituto scolastico, come se varcassero la porta della propria ’cameretta’. Alla sola richiesta di cosa ci facessero lì – non essendo il loro istituto – si scagliano con violenza inaudita contro un collaboratore scolastico: qualcuno lo strattona mentre un altro membro del branco gli sferra un pugno in pieno volto. Sono scene che non possono non destare preoccupazione e allarme quelle divenute virali sui social. Immagini che confermano quanto grave sia la situazione all’interno dell’Istituto Corni di Modena, dove anche ieri mattina si è reso necessario l’intervento della polizia. La ‘dinamica’ è ormai nota: gli studenti del professionale spesso e volentieri fanno irruzione all’interno dei locali del tecnico per aggredire, rapinare, minacciare studenti, professori e collaboratori. E’ stato proprio un collaboratore scolastico, ieri, ad essere preso di mira dal branco. Mentre i ragazzi del tecnico si trovavano seduti in classe, infatti, un gruppetto composto a quanto pare da altri studenti del professionale è entrato prepotentemente nell’istituto. L’obiettivo pare fosse un altro studente ma, quando l’operatore ha cercato di fermare il gruppo, chiedendo spiegazioni circa la presenza dei giovani all’ingresso della scuola, gli stessi lo hanno aggredito brutalmente. Il collaboratore scolastico, infatti, è stato strattonato...