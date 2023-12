Pomeriggio al cinema con più spettatori

Un successo crescente di pubblico: questo il bilancio dell’edizione 2023 – la 25esima – per Pomeriggio al Cinema, la rassegna promossa da Università Natalia Ginzburg con il patrocinio del Comune di Carpi e il sostegno di Fondazione CR Carpi. I conteggi, al termine della proiezione dell’ultimo film ‘La signora Harris va a Parigi’, fanno registrare un totale di spettatori paganti, per le 10 giornate proposte, di 2.193 persone, a fronte dei 1.923 spettatori dello scorso anno: un aumento, dunque, pari a 270 unità, corrispondente a oltre il 14%. Una grande soddisfazione per i promotori dell’iniziativa che vuole promuovere la socializzazione di tutti, a partire dalla visione dei film selezionati e dalla successiva discussione, supportata di volta in volta dai critici cinematografici Dario D’Incerti, Eleonora Salomone e Nico Guidetti. "Il nostro – commentano le promotrici, volontarie dell’Università Natalia Ginzburg di Carpi – non solo ci segue con passione, ma cresce costantemente dal periodo post-Covid. Segno, questo, che la rassegna risponde a un’esigenza reale di confronto e socializzazione, e che ‘Pomeriggi al cinema’ ha saputo, di volta in volta, rinnovarsi. Siamo molto felici di questa partecipazione, e ringraziamo di cuore la Fondazione per il supporto che, negli anni, non è mai venuto meno, così come il cinema Space City, che risponde sempre con grande entusiasmo. Non poteva esserci davvero un modo migliore per festeggiare i 25 anni di questo progetto".