Pomeriggio con ’Equilibristi in musica’,. Ardigò dialoga con lo scrittore Varesi. Apre il tenore Coletta e Di Marco al pianoforte

La rassegna "EquiLibristi in musica" organizzata dall’associazione Actea ospiterà oggi alle 16.30 al teatro Guiglia di via Rismondo lo scrittore giallista Valerio Varesi, autore di romanzi tradotti in Gran Bretagna, Spagna, Germania, Olanda, Turchia, Polonia, Romania e in Francia dove il suo ultimo libro "Vuoti di memoria" ha avuto un enorme successo: è andato esaurito dopo una settimana dall’uscita. Portano la sua firma i quindici romanzi noir che vedono protagonista il commissario Soneri della questura di Parma, interpretato da Luca Barbareschi nella serie "Nebbie e delitti" su Rai2. Varesi dialogherà con Claudio Ardigò, critico letterario e membro di giuria in vari premi letterari.

Introdurrà il pomeriggio un momento musicale lirico vocale, con il tenore Gianni Coletta accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Di Marco. L’ingresso è libero.

s. m.