Pomeriggio dedicato alla filosofia sociale e del diritto

La Fondazione Collegio San Carlo di Modena, attraverso la sua Scuola Internazionale di Alti Studi "Scienze della Cultura", oggi dalle 15 alle 19 organizza una giornata di studi dedicata al tema "History of the Philosophy of Law and Social Philosophy", la storia della filosofia del diritto e della filosofia sociale. L’incontro introdotto dal direttore scientifico dell’antico ente Gianfrancesco Zanetti, docente di Unimore, vede alternarsi le relazioni di Mortimer Sellers dell’università di Baltimora, Stephan Kirste dell’ateneo di Salisburgo, Angela Condello dell’università di Messina e Mario Ricciardi di quella della Statale di Milano. L’occasione per riflettere sul ruolo della storia della filosofia del diritto nel mondo odierno è data dalla pubblicazione di "Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy", curato da Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers e Stephan Kirste, testo base del progetto dedicato alla Enciclopedia della filosofia del diritto e della filosofia sociale. Questa opera ha trovato uno dei suoi motori principali proprio nel gruppo di lavoro costituito all’Università di Modena e Reggio guidato da Zanetti al quale partecipano anche i docenti Thomas Casadei, Gianluigi Fioriglio, Michele Ferrazzano, John Patrick Leech, Rosaria Pirosa, Serena Vantin e Gianmaria Zamagni.

s.l.