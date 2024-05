Pomodorini nelle scuole, le analisi dopo i malori: “Nessuna tossina”

Modena, 16 maggio 2024 – “Niente tossine”. E’ quello che emerge dalle analisi di laboratorio effettuate sui pomodorini, divenute necessarie dopo che più di cento bambini e alcuni insegnanti in quattro scuole del Modenese (oltre ad altri casi in altre scuole dell'Emilia-Romagna (e delle Marche), come a Forlì, Rimini, Faenza e Civitanova) si sono sentiti male dopo averli mangiati a scuola.

I pomodorini erano arrivati sulle tavole delle mense scolastiche per via del progetto ministeriale “Frutta e verdura nelle scuole”. Progetto poi sospeso.

Oggi sono arrivati i primi risultati delle analisi: nessuna tossina di origine batterica o contaminanti chimici. Lo conferma un comunicato arrivato dall’Ausl di Modena.

"A seguito delle segnalazioni di episodi di tossinfezione alimentare registrati in alcune scuole primarie della Regione Emilia-Romagna partecipanti al Programma ‘Frutta e verdura nelle scuole’ – recita la nota dell’azienda sanitaria -, è emerso il probabile legame con il consumo di pomodorini. È stata richiesta la immediata sospensione della somministrazione del prodotto e i competenti servizi dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Ausl interessate, tra cui Modena, hanno effettuato gli opportuni controlli, comprensivi di campionamento dei pomodorini”.

“I campioni sono stati consegnati all’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna e al laboratorio Arpae di Ferrara per la effettuazione di un ampio spettro di ricerche – continua la nota dell’Ausl -. Dai risultati delle analisi di laboratorio è emerso che nei pomodori non erano presenti tossine di origine batterica, inoltre sono risultati nella norma i valori riferiti ad altri possibili contaminanti chimici quali rame ed altri metalli, zolfo, istamina e prodotti fitosanitari. Sono in corso altre analisi finalizzate alla ricerca di sostanze naturalmente presenti nelle piante e nei frutti di pomodoro che potrebbero essere correlate agli episodi che si sono verificati”.

“Si ricorda che i bambini delle scuole modenesi oggetto dell’indagine epidemiologica dell’Ausl – conclude il comunicato -, per un totale di 4 istituti, erano 132, cui si aggiungevano 7 insegnanti; tutti avevano sviluppato per lo più sintomi lievi a livello gastrointestinale”.