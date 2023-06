"Pompieri di nuovo senza autoscala"

E’ senza fine l’odissea dell’autoscala dei Vigili del fuoco di Carpi. Da ieri, infatti, non è più in sede in quanto è stata messa a disposizione del comando di Rimini. "Il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, ha giusto fatto in tempo a pubblicizzare il suo colloquio con l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario al ministero degli Interni – afferma Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Co.Na.Po., sindacato autonomo vigili del fuoco – e subito l’autoscala è stata portata via. Evidentemente il suo colloquio non è servito molto, e neanche il renderlo pubblico, visto che Carpi è di nuovo senza autoscala". A fine aprile anche Andrea De Maria, deputato PD, era intervenuto sul tema molto sentito dai carpigiani e non solo: "Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi è dotato di una autoscala, la cui disponibilità è fondamentale per garantire il presidio di un territorio complesso. Ho presentato una interrogazione parlamentare".